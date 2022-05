Les prochains Odyssey Neo G7 et G8 de Samsung se dévoilent un peu plus

Nous avions déjà eu vent de l'Odyssey Neo G8 en janvier dernier, peu avant le CES 2022. Samsung nous en apprend aujourd'hui un peu plus en l'occasion du Computex 2022. Le Neo G8 peut être considéré comme le successeur direct de l'Odyssey G7, mais il s'avère qu'un Odyssey Neo G7 est également au programme chez le Coréen. Comme l'Odyssey Neo G9, flagship de la gamme, les deux futurs modèles exploiteront les nouvelles « Quantum Mini LEDs » de Samsung. Elles y seront en nombre, puisque chaque écran possédera un local dimming de 1196 zones, ce qui est assurément un bon chiffre pour un moniteur de 32 pouces - de même d'ailleurs que la nouvelle définition 4K UHD. La dalle sera toujours de type VA et les nouvelles références reprendront le design et la courbe emblématiques de la série Odyssey - à quelques détails, kg et mm près, notamment avec le Neo G7, par exemple celui-ci sera complètement noir, le Neo G8 noir à l'avant et blanc à l'arrière.

Neo G8 par devant.

Neo G7 par derrière.

Odyssey Neo G8 et Neo G7 partageront ainsi de nombreuses caractéristiques. Et comment se distinguent-ils ? C'est simple, l'Odyssey Neo G7 aura un taux de rafraichissement bridé à 165 Hz et des Mini LEDs bien moins lumineuses, sans que l'on sache déjà si cette baisse en luminosité impliquera aussi une certification DisplayHDR inférieure. Compte tenu de sa luminosité maximale toujours plus que suffisante et de la présence d'un local dimming digne de ce nom, il sera toutefois peut-être un peu dommage de donner à l'Odyssey Neo G7 la même certification que son prédécesseur, à savoir DisplayHDR 600. Dans tous les cas, la différence de prix avec l'Odyssey G7 devrait être plutôt forte, un prix de 1500 $ a déjà été rapporté pour le Neo G8, tandis que l'on ne connait pas encore celui du Neo G7. Mais vu leur proximité sur le plan technique, l'écart entre les deux ne devrait logiquement pas être énorme. L'Odyssey Neo G8 est a priori attendu pour le mois prochain. (Source)