Avec XMP, Intel avait uniformisé les profils mémoire... pour ses plateformes. Avec Ryzen, on a pu voir que les XMP posaient souvent des soucis sur la plateforme AM4. Même si les AGESA ont fini par adouber les XMP pour les rendre plus dociles, le géant rouge se devait de bosser en coulisses pour créer un mécanisme similaire au XMP, mais optimisé pour ses puces. La DDR5 était toute désignée pour être celle qui allait subir ce changement. Au départ, les premiers bruits parlaient de RAMP, avant que récemment on entende EXPO comme acronyme dédié rouge. Lors du Computex, Lisa Su et sa bande n'ont dit mot sur ce point, cependant c'est MSi qui l'a fait à sa place, mais de manière plus consensuelle.

Sur les slides de ses propres cartes mères X670, MSi a fait le distinguo entre Vermeer et Raphael pour promouvoir justement la nouvelle plateforme au détriment de l'ancienne. Il est clairement indiqué EXPO dans la colonne overclocking mémoire, acronyme de EXtended Profiles for Overclocking. Un autre détail d'ailleurs a marqué les esprits. AMD a déclaré qu'il y avait 24 lignes PCIe 5.0 sur AM5, tandis que MSi affirme qu'il y en a 28 Gen 5 contre 24 Gen 4 à Vermeer. Il faudra attendre les explications et les datasheets lorsque viendra le temps des tests.