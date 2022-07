ADATA officialise son premier SSD PCIe 5.0 : jusqu'à 14 Go/s et 8 To !

Vous vous souviendrez peut-être des prototypes "Nighthawk" et "Blackbird", deux prototypes de SSD NVMe PCIe 5.0 qu'ADATA avait montré au CES 2022, l'un avec un contrôleur SM2508 de chez Silicon Motion et l'autre à base d'IG5666 de chez Innogrit (respectivement). Eh bien, c'est le premier nommé qui a été sélectionné pour intégrer officiellement la gamme XPG du fabricant, ce qui ne veut pas dire que le tour de l'autre ne viendra pas, ADATA a déjà travaillé avec Innogrit (assez nouveau sur le marché) par le passé et le constructeur tiers de SSD semble aimer entretenir des relations avec un peu tout le monde. Le SSD qui était donc auparavant connu sous le nom de "Nighthawk" sera donc le premier SSD PCIe 5.0 de série du fabricant, il se nommera tout simplement XPG PCIe Gen5 et ses caractéristiques techniques définitives (mais partielles) seront les suivantes :

ADATA XPG PCIe Gen5 SSD Offre de capacité jusqu'à 8 To (et 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To ?) Facteur de forme M.2 2280 Interface et protocole PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Contrôleur SM2508 DRAM Oui NAND ? Performances séquentielles Lecture : jusqu'à 14 Go/s Écriture : jusqu'à 12 Go/s Performances aléatoires Lecture : jusqu'à 1,8 million d'IOPS Écriture : jusqu'à 1,6 million d'IOPS Refroidissement Oui, radiateur et backplate

Bon, pas de surprise ni d'évolution par rapport aux premiers chiffres qui avaient été donnés au CES 2022, le XGP PCIe Gen5 proposera des performances assez folles dont le commun des mortels ne saura probablement trop quoi faire. Notons que contrairement aux premiers SSD PCIe 4.0, les premiers SSD PCIe 5.0 frôleront d'emblée avec les limites de la nouvelle norme (vite, le PCIe 6.0 !). Accessoirement, les détails techniques manquent encore cruellement sur le premier contrôleur PCIe 5.0 de Silicon Motion. À vrai, dire, hormis les quelques chiffres de performances théoriques, le fait qu'il dispose d'une interface PCIe 5.0 et supporte le NVMe 2.0, on n'en sait absolument rien. On sait tout juste qu'il est vaguement au programme vers la fin de l'année, ce qui implique qu'il en est donc de même pour le SSD d'ADATA.

En tout cas, le SM2508 est certainement important pour Silicon Motion, alors que le constructeur n'avait jamais proposé une offre compétitive pour la génération de SSD PCIe 4.0 et avait ainsi largement laissé le champ libre à son concurrent Phison. Bref, il va donc falloir se rattraper un peu ! Ce n'est certainement pas gagné d'avance, n'oublions pas le PS5026-E26 en préparation chez Phison, sans aucun doute le futur concurrent de cet SM2508.

Voilà, les choses continuent à se mettre en place pour le SSD PCIe 5.0, on se doute que les premiers modèles seront commercialisés proches des prochaines plateformes, et peut-être même dès septembre où sont attendus les premières cartes mères AM5 avec les Ryzen 7000. ADATA n'est pas le premier constructeur à avoir teasé un premier SSD PCIe 5.0 pour le commerce, Zadak et Apacer avaient été les premiers à dégainer en mai dernier. On attend maintenant aussi de voir ce qui se prépare chez Samsung et Western Digital pour le grand public, mais très peu d'informations ont déjà circulé à ce sujet. Compte tenu du fait que les deux constructeurs avaient été parmi les derniers à proposer du SSD PCIe 4.0, pratiquement 1 an plus tard, il n'est pas à écarter qu'il faudra attendre 2023 avait de pouvoir découvrir leurs premières solutions pour le grand public. (Source)