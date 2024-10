Le Core Ultra 9 285K exhibe ses tuiles à travers plusieurs die shots

Les processeurs Arrow Lake-S (Core Ultra 200S) seront disponibles dans le commerce à partir de demain. Cette échéance est aussi celle de la fin de l’embargo sur les tests. Alors à défaut d'être en mesure de jauger objectivement de leur valeur dès aujourd'hui, voici quelques die shots du Core Ultra 9 285K, le vaisseau amiral de cette série.

Six tuiles, dont deux servent au soutènement

Ils nous arrivent directement de Chine. Tony Yu, responsable de la branche Asus dans le pays, a publié une vidéo sur Bilibili dans laquelle il examine le Core susmentionné. Les sites hardware ne ne sont pas transformés en médias consacrés à la maçonnerie ou à la stégophilie (terme qui désigne la passion pour l'escalade des toits), mais à l’instar des Meteor Lake — pour lesquels vous pouvez consulter un décorticage similaire ; vous trouverez également une analyse approfondie de la conception d'un Ryzen 9000 ici, — ces processeurs exploitent une conception à base de tuiles. S'agissant des Arrow Lake-S, l’examen réalisé par Tony Yu révèle un total de six tuiles : une tuile de calcul, une tuile SoC, une tuile E/S, une tuile graphique et deux tuiles qui servent apparemment à garantir l’intégrité structurelle du processeur (l'image ci-dessous provient d'un X mentionné plus bas dans l'article).

TSMC s’est chargé de la fabrication de l’ensemble des tuiles, à l’exception de la tuile de base, qu'Intel a élaborée en 22 nm. L’ensemble est toutefois structuré grâce à la technologie d'emballage 3D Foveros de l'entreprise.

La tuile de calcul (située en bas à gauche sur l'image d'illustration) qui comprend les cœurs CPU et la mémoire cache est la plus imposante. À vue de nez, au moins un tiers de l’ensemble. La source compare un cœur Lion Cove à un Raptor Cove de précédente génération à travers l’image ci-dessous ; l’adoption du nœud N3B de TSMC a, semble-t-il, permis de réduire sa surface par apport à celle du Raptor Cove (qui exploite l’Intel 7 ; pas du 7 nm, mais le dernier nom en date du 10ESF, soit du 10 nm Enhanced SuperFin).

En supposant toutefois que l’échelle est la même : d’autres clichés publiés ces jours derniers ont révélé le die plus imposant des Arrow Lake-S. Grâce à ces publications, un certain A Hollow Knight a d'ailleurs estimé la surface de la tuile de base d’Arrow Lake-S à 300,9 mm². C’est 257 mm² pour Raptor Lake-S, et 215 mm² pour Alder Lake-S. Pour revenir sur notre jugement des 1/3 pour la tuile SoC, c'était presque bon (114,5 mm²).

De gauche à droite : Core Ultra 9 285K, Core i9-14900K, Core i9-12900K

Quoi qu’il en soit, l’agencement des cœurs été modifié par rapport à la précédente génération desktop. En effet, les E-cores ne sont plus placés dans une zone spécifique, mais mélangés aux P-cores.

Afin que vous y voyiez plus clair, voici un die shot d’un Raptor Lake-S dans lequel les blocs P-cores et E-cores apparaissent plus explicitement.

Enfin, le NPU, la mémoire et certaines interfaces sont présentes au niveau de la tuile SoC (N6 TSMC). Au centre de la puce, celle-ci communique avec l’ensemble des autres tuiles. Gageons que des tests détermineront dans quelle mesure cette disposition a des répercussions sur la latence. De fait, seule l’interface PCIe 5.0 x16 du GPU est gérée à l’intérieur de cette tuile SoC ; les interfaces PCIe 4.0 et PCIe 5.0 x4 pour les SSD se situent au niveau de la tuile d’E/S. Enfin, à propos de la tuile GPU en N5, elle renferme quatre cœurs Xe.

Le Core Ultra 9 285K à l'épreuve de Cinebench R23

Pour compléter ce papier sur le Core Ultra 9 285K, cette puce a fait plusieurs passages dans Cinebench R23 à différentes puissances (rapportés par les leakers I_Leak_VN et HXL). Ils nous apprennent qu’avec des valeurs de référence, ce processeur marque environ 42 000 points (42 286 points) en MT en consommant au maximum 279 W ; qu’il est en mesure de dépasser les 46 000 points (46 289 points) lorsqu’il est totalement débridé, et donc susceptible de siphonner 370 W environ — c’est donc légèrement moins que les 409 W mesurés pour le Core i9-14900KS. Au sujet des résultats, un Ryzen 9 9950X marque entre 42 100 et 42 800 points selon les sites ; les différentes déclinaisons du Raptor Lake-S précité, entre 40 000 et 40 900 points environ.