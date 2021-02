Si le PCIe 5.0 se confirme peu à peu pour la fin de l'année 2021, voire 2022 au plus tard, la question des périphériques associés reste présente, lorsque nous regardons les débuts très lents des SSD NVMe et les cartes graphiques en PCIe 4.0. Or, Silicon Motion prévoit malgré tout de migrer vers la nouvelle révision du standard de communication au sein de nos PC, afin d'avoir des samples prêts d'ici 2022 pour accompagner les machines équipées de Xeon Rapid Sapphire, qui seront - pour l'instant - les premiers CPU compatibles PCIe 5.0 et CXL 1.1.

Toutefois, la question de l'utilité de doubler le débit se pose, puisque si la vitesse maximale en séquentielle est parfois atteinte, les performances en aléatoire sont encore loin d'être les plus optimisées, souvent limitées par les puces de NAND ou le contrôleur en lui-même. Il faut donc voir une autre possibilité, celle de réduire le nombre de lignes nécessaire par SSD, permettant d'augmenter leur nombre dans une machine, tout en gardant les mêmes débits. Un point intéressant pour les datacenters, qui pourront augmenter la taille des baies dédiées au machine learning ou aux traitements liés au Big Data, le tout sans perdre en performances.

Bien entendu, il parait à côté inconcevable que ce genre de technologie montre un intérêt pour le commun des mortels, tout du moins pas avant un long moment. Car Silicon Motion n'a pas l'intention de presser pour autant le développement avant 2022, préférant améliorer au plus que possible ses contrôleurs PCIe 4.0 avant. De plus, le fabricant n'attend pas vraiment de SSD en NVMe sur du PCIe 5.0 avant 2023 pour le marché industriel, à moins que les fabricants de NAND et de SSD n'en décident autrement. (source : Tom's Hardware)