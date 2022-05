Micron a annoncé que son catalogue de SSD va prochainement accueillir deux nouveaux SSD pour le grand public. D'un côté nous aurons le Crucial P3 Plus, un modèle PCIe 4.0 - seulement le deuxième de la marque - qui viendra donc compléter le tableau derrière le P5 Plus lancé en juillet 2021. De toute évidence, le P3 Plus aura donc principalement pour vocation de tirer vers le bas le ticket pour une solution de stockage PCIe 4.0 de chez Crucial et par conséquent, ses performances seront évidemment inférieures à celles du P5 Plus.

Hélas, Micron n'en a pas dit beaucoup et son site n'en dit pas plus non plus, l'un comme l'autre e contente d'avancer les sempiternelles performances théoriques en séquentielles qui ne disent jamais tout d'un SSD, mais qui permettent au département marketing d'afficher du gros chiffre aguicheur dans le communiqué, donc c'est cool. En l'occurrence, un P3 Plus pourra fuser jusqu'à 5000 Mo/s en lecture et 4200 Mo/s en écriture, ce qui le placera en milieu de tableau du segment visé. L'autre bonne nouvelle, c'est que le SSD pourra embarquer de 500 Go à 4 To de NAND, la mauvaise c'est qu'on ne sait pas encore exactement si c'est avec de la TLC ou de la QLC. Micron a seulement mis en évidence qu'il s'agira de la dernière génération de NAND 3D 176 couches comme pour le P5 Plus.

Par ailleurs, ces deux dernières informations sont également parfaitement applicables au modèle que nous avons de l'autre côté, le P3 toukourt. Micron avait déjà choisi « Plus » pour mettre en évidence la variante PCIe 4.0 du P5, c'est ici la même chose, puisque le P3 est a priori ni plus ni moins la version PCIe 3.0 du P3 Plus. Le fabricant lui attribue des performances séquentielles de l'ordre de 3500 Mo/s et 3000 Mo/s respectivement en lecture et en écriture, ce qui le positionne largement devant le P2 et même un tout petit poil devant le P5.

Et voilà, on aurait aimé pouvoir vous en dire plus, mais Micron/Crucial n'a pas fourni plus d'information pertinente (certes, c'est de toute façon très rarement le cas avec des communiqués portant sur des SSD). Des deux modèles très partiellement dévoilés, le P3 Plus nous semble être le plus intéressant, puisqu'il devrait contribuer à faciliter le passage à un SSD PCIe 4.0, en supposant une tarification modeste, bien entendu. Historiquement, Crucial n'a pas pour habitude d'avoir la main trop lourde, on peut donc se permettre d'être assez optimiste à ce sujet.