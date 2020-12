Finalement, les SSD bientôt plus chers... à cause des contrôleurs ?

Vous vous étiez d'ores et déjà réjoui à l'idée de pouvoir mettre la main sur des SSD à des prix au rabais début 2021 grâce à l'effondrement anticipé du cours de la NAND, anticipé par TrendForce pour cause de surproduction ? Eh bien, ce tassement pourrait en fin de compte ne pas se répercuter en magasin, pour la simple et bonne raison que les constructeurs de contrôleurs majeurs - à savoir Phison Electronics et Silicon Motion - considéraient une augmentation de leurs tarifs ! Malheureusement, une telle action pourrait donc compenser la baisse des prix des puces de NAND...

C'est encore une fois Digtimes qui partage la rumeur, tirée des couloirs de l'industrie high-tech taïwanaise. Selon le journal, les producteurs fabless taïwanais Phison et Silicon Motion auraient du mal à obtenir suffisamment de puces auprès de leur(s) fournisseur(s), en sachant que les deux se fournissent très majoritairement (exclusivement dans le cas de Phison) auprès de leur compatriote TSMC. Ce dernier, on le sait déjà, a beaucoup de mal en ce moment à suivre pour satisfaire toute sa clientèle, très nombreuse et diverse, et aurait lui-même récemment décidé de changer la manière de tarifer ses wafers, notamment en cessant d'accorder des remises en fonction de la taille de la commande, ce qui correspondrait donc ni plus ni moins à une hausse effective de ses prix.

De leur côté, les deux producteurs de contrôleurs SSD auraient donc cessé de proposer des devis pour les nouvelles commandes et songeraient à faire grimper les prix de leurs produits de 10 à 15 % pour Q1 2021... Les contrôleurs SSD sont généralement fabriqués sur des nodes assez avancés. En l’occurrence, la majorité des constructeurs a effectué une transition vers le 12 nm de TSMC pour leurs derniers modules. Une génération de procédés 1x nm par ailleurs encore très en demande chez le fondeur taïwanais et dont les lignes sont certainement aussi saturées en ce moment, avec des places qui ne manqueront désormais pas de coûter de plus en plus cher.

Par tradition, Phison et Silicon Motion proposent des solutions tout-en-un, c'est-à-dire comprenant contrôleur, firmware, NAND et production. Il reste à voir s'ils comptent appliquer cette hausse à l'ensemble, ou uniquement la partie contrôleur qui ne représente qu'une fraction du coût d'un SSD, contrairement à la NAND. Dans le premier cas, les prix des SSD, à commencer par ceux d'entrée de gamme, pourraient finalement grimper, dans l'autre cas, rien ne devrait changer, ça pourrait peut-être toujours un peu baisser. Que d'incertitudes déjà pour 2021, on verra bien... (Source)