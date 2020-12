La firme l’avait annoncé il y a quelque jour, donnant ainsi suite à de nombreuses spéculations : Epic Games a proposé son calendrier de l’avent retardé païen, en offrant d’hier à fin décembre un jeu par jour. Ce titre sera à récupérer entre 17 h et 16 h 59 le lendemain, et sera alors accessible sans concession dans le lanceur Epic, si son utilisation ne vous couvre pas de boutons.

Aujourd’hui et jusqu’à 17 h, il s’agit de Cities: Skyline en version de base — comprenez, pas d’extension — 100 % gratuit, enfin, contre votre utilisation du lanceur. Le titre, axé simulation de gestion d’une mégalopole date de 2015, et a reçu de nombreuses mises à jour et DLC, apportant toujours plus de contenu, sans compter les divers mod et contenu apporté par la communauté. De quoi vous occuper de bonnes heures en perspective !