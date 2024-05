Les prix de la DRAM revus Ã  la hausse pour ces prochains mois

Le tremblement de terre qui a touché Taïwan le mois dernier a fait redouter une hausse du prix de la DRAM. En raison d’un effet très limité sur les sites de production présents sur l’île, un premier rapport de TrendForce se montrait plutôt rassurant. Hélas, c’était l’arbre qui cachait la forêt : les prévisions des analystes sont désormais nettement moins favorables, mais pour une autre raison.

Une forte demande en HBM qui impacte la production

Au-delà du séisme, c’est surtout la forte demande de HBM pour les serveurs d’intelligence artificielle qui risque de faire flamber les prix de plusieurs composants dans les prochains mois, à en croire TrendForce. Dans deux communiqués publiés hier et aujourd’hui, la société rapporte que les fabricants de mémoire réorientent une partie de leur production afin de consacrer davantage de capacité à la mémoire HBM, au détriment des autres types de DRAM.

Plus précisément, TrendForce stipule que la part de la HBM dans la capacité totale de la DRAM devrait passer de 2 % en 2023 à 5 % en 2024, et dépasser les 10 % en 2025. À ce sujet, Micron et SK Hynix ont déjà officiellement déclaré que leur carnet de commandes respectifs pour la HBM étaient remplis pour 2024 et la majeure partie de 2025.

Parts de la HBM par rapport à la DRAM totale

En matière prix, la HBM est environ cinq fois plus cher que la DDR5. Cela explique qu’en valeur de marché, la HBM représentera plus de 20 % de la valeur totale du marché des DRAM à partir de 2024, et potentiellement plus de 30 % d'ici à 2025, toujours d’après TrendForce.

La société d'études de marché a donc révisé ses prévisions pour les prix contractuels des DRAM au deuxième trimestre : les hausses passent de 3-8 % à 15-20 %. Il s'agit du troisième trimestre consécutif d'augmentation à deux chiffres.

En outre, pour la NAND, alors que nous étions sur une prévision de + 13 à 18 %, nous sommes désormais sur du 15-20 %, soit une hausse de deux points.

Dans les deux cas, les augmentations resteront inférieures à celles observées au premier trimestre (+ 20 % pour la DRAM, +23-28 % pour la NAND) ; mais bien sûr, ces hausses s’accumulent.

Pour finir, la source précise que les négociations sur la tarification de la HBM pour 2025 ont déjà commencé, et que les clients sont prêts à accepter des augmentations de prix. Une inclination qui, selon TrendForce, s’explique pas trois facteurs. Le premier, le plus évident, est la forte demande actuelle soutenue par la confiance des acteurs du secteur en l’avenir ; vous l'aurez compris, confiance suscitée par l’enthousiasme autour de l’IA. Les deux autres ont plutôt trait à l’offre : entre des taux de rendement de la HBM3e TSV encore faibles (de l’ordre de 40 à 60 %) et une incertitude sur la capacité d’approvisionnement, les acheteurs souhaitent sécuriser leurs commandes le plus tôt possible, sans quoi ils redoutent d’avoir à négocier encore plus cher plus tard. TrendForce indique qu’en 2024, le taux de croissance de la demande en HBM avoisine les 200 % ; il doublera en 2025.

Entre les cGPU AMD et NVIDIA, la demande en HBM3e va augmenter au cours des prochains mois