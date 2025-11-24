La hausse du prix des cartes graphiques se dessine sur fond dâ€™inflation gÃ©nÃ©ralisÃ©e des composants

Depuis plusieurs jours, des oiseaux de mauvais augure gazouillent au sujet dâ€™une hausse des prix GPU Ã lâ€™horizon 2026. Aux rumeurs colportÃ©es par Board Channels et aux incitations â€” sans doute intÃ©ressÃ©es â€” de PowerColor Ã profiter des offres du Black Friday, sâ€™ajoute dÃ©sormais un article dâ€™UDN centrÃ© sur les Radeon. Selon cette source, AMD aurait actÃ© une augmentation dâ€™au moins 10 %.

AprÃ¨s la Frame Generation, la Price Escalation

Reprenons le feuilleton dans le bon ordre. Le 17 novembre, un post de Board Channels affirmait quâ€™en raison de la flambÃ©e du prix de la mÃ©moire, AMD prÃ©voyait de rÃ©percuter cette hausse sur ses cartes graphiques Radeon RX 9000. Lâ€™auteur prÃ©cisait toutefois que lâ€™envergure comme la temporalitÃ© de cette hausse nâ€™Ã©taient pas encore dÃ©finies.

Deux jours plus tard, un membre de PowerColor encourageait sur Reddit Ã acheter une carte graphique Â« avant la derniÃ¨re semaine de lâ€™annÃ©e, avant que les prix ne grimpent Â». Comme rapportÃ© ci-dessus, rien dâ€™illogique Ã ce quâ€™une entreprise incite Ã lâ€™achat.

UDN vient dÃ©sormais apporter son eau au moulin. Traduit, lâ€™article contient ce passage : Â« La hausse continue des prix de la mÃ©moire a entraÃ®nÃ© une forte augmentation des coÃ»ts des cartes graphiques. Des sources industrielles indiquent quâ€™AMD, le deuxiÃ¨me plus grand fabricant de cartes graphiques, a informÃ© ses partenaires dâ€™une deuxiÃ¨me hausse tarifaire couvrant lâ€™ensemble de sa gamme de produits. Cette hausse est estimÃ©e Ã au moins 10 % Â». Par cela, il faut sans doute comprendre que la hausse sera Ã deux chiffres.

Ce qui est certain, câ€™est que les prix de la DRAM ont explosÃ© (+171,8 % sur un an). Dâ€™ailleurs, le stockage NAND flash a Ã©galement subi une forte inflation. Le PDG de Phison, Khein-Seng Pua, a prÃ©cisÃ© que le prix dâ€™une puce TLC NAND de 1 Tb Ã©tait passÃ© de 4,80 dollars en juillet 2025 Ã 10,70 dollars en novembre 2025, soit +123 %.

Rappelons quâ€™AMD fournit essentiellement des bundles GPU + mÃ©moire Ã ses partenaires, du moins pour lâ€™entrÃ©e et le milieu de gamme. Reste Ã savoir quelle quantitÃ© de GDDR6 lâ€™entreprise a pu sÃ©curiser aux tarifs dâ€™avant la flambÃ©e. Par ailleurs, si NVIDIA nâ€™a pas encore Ã©tÃ© citÃ©e ici, la hausse du prix des puces GDDR7 de 3 Go serait le principal motif du Â« report Â» des GeForce RTX 50 SUPER.

Pour Ãªtre exhaustifs, mentionnons aussi un X de Jukanlosreve, basÃ© sur un article du Korean Economic Daily. Selon celui-ci, AMD et NVIDIA envisageraient dâ€™abandonner certains GPU gaming dâ€™entrÃ©e et de milieu de gamme ; ceux pour lesquels le coÃ»t de la mÃ©moire pÃ¨se trop lourd dans le BOM (Bill of Materials).

Just in: AMD and Nvidia are considering discontinuing mid- to low-end gaming GPUs where memory costs account for a large share of the BOM.



Taiwanese PC makers such as ASUS are reviewing plans to reduce memory configurations.



(The Korea Economic Daily) â€” Jukan (@Jukanlosreve) November 18, 2025

Si vous comptiez investir prochainement dans une carte graphique RTX 50 ou Radeon RX 90, mieux vaut ne pas ignorer tous ces avertissements.