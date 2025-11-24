|
La hausse du prix des cartes graphiques se dessine sur fond dâ€™inflation gÃ©nÃ©ralisÃ©e des composants
â€”â€”â€”â€”â€” 24 Novembre 2025 Ã 12h32 â€”â€” 311 vues
|
Depuis plusieurs jours, des oiseaux de mauvais augure gazouillent au sujet dâ€™une hausse des prix GPU Ã lâ€™horizon 2026. Aux rumeurs colportÃ©es par Board Channels et aux incitations â€” sans doute intÃ©ressÃ©es â€” de PowerColor Ã profiter des offres du Black Friday, sâ€™ajoute dÃ©sormais un article dâ€™UDN centrÃ© sur les Radeon. Selon cette source, AMD aurait actÃ© une augmentation dâ€™au moins 10 %.
Reprenons le feuilleton dans le bon ordre. Le 17 novembre, un post de Board Channels affirmait quâ€™en raison de la flambÃ©e du prix de la mÃ©moire, AMD prÃ©voyait de rÃ©percuter cette hausse sur ses cartes graphiques Radeon RX 9000. Lâ€™auteur prÃ©cisait toutefois que lâ€™envergure comme la temporalitÃ© de cette hausse nâ€™Ã©taient pas encore dÃ©finies.
Deux jours plus tard, un membre de PowerColor encourageait sur Reddit Ã acheter une carte graphique Â« avant la derniÃ¨re semaine de lâ€™annÃ©e, avant que les prix ne grimpent Â». Comme rapportÃ© ci-dessus, rien dâ€™illogique Ã ce quâ€™une entreprise incite Ã lâ€™achat.
UDN vient dÃ©sormais apporter son eau au moulin. Traduit, lâ€™article contient ce passage : Â« La hausse continue des prix de la mÃ©moire a entraÃ®nÃ© une forte augmentation des coÃ»ts des cartes graphiques. Des sources industrielles indiquent quâ€™AMD, le deuxiÃ¨me plus grand fabricant de cartes graphiques, a informÃ© ses partenaires dâ€™une deuxiÃ¨me hausse tarifaire couvrant lâ€™ensemble de sa gamme de produits. Cette hausse est estimÃ©e Ã au moins 10 % Â». Par cela, il faut sans doute comprendre que la hausse sera Ã deux chiffres.
Ce qui est certain, câ€™est que les prix de la DRAM ont explosÃ© (+171,8 % sur un an). Dâ€™ailleurs, le stockage NAND flash a Ã©galement subi une forte inflation. Le PDG de Phison, Khein-Seng Pua, a prÃ©cisÃ© que le prix dâ€™une puce TLC NAND de 1 Tb Ã©tait passÃ© de 4,80 dollars en juillet 2025 Ã 10,70 dollars en novembre 2025, soit +123 %.
Rappelons quâ€™AMD fournit essentiellement des bundles GPU + mÃ©moire Ã ses partenaires, du moins pour lâ€™entrÃ©e et le milieu de gamme. Reste Ã savoir quelle quantitÃ© de GDDR6 lâ€™entreprise a pu sÃ©curiser aux tarifs dâ€™avant la flambÃ©e. Par ailleurs, si NVIDIA nâ€™a pas encore Ã©tÃ© citÃ©e ici, la hausse du prix des puces GDDR7 de 3 Go serait le principal motif du Â« report Â» des GeForce RTX 50 SUPER.
Pour Ãªtre exhaustifs, mentionnons aussi un X de Jukanlosreve, basÃ© sur un article du Korean Economic Daily. Selon celui-ci, AMD et NVIDIA envisageraient dâ€™abandonner certains GPU gaming dâ€™entrÃ©e et de milieu de gamme ; ceux pour lesquels le coÃ»t de la mÃ©moire pÃ¨se trop lourd dans le BOM (Bill of Materials).
Just in: AMD and Nvidia are considering discontinuing mid- to low-end gaming GPUs where memory costs account for a large share of the BOM.â€” Jukan (@Jukanlosreve) November 18, 2025
Taiwanese PC makers such as ASUS are reviewing plans to reduce memory configurations.
(The Korea Economic Daily)
Si vous comptiez investir prochainement dans une carte graphique RTX 50 ou Radeon RX 90, mieux vaut ne pas ignorer tous ces avertissements.
