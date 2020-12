Alors que les géants coréens viennent à peine d'anticiper (d'espérer ?) un boom des mémoires NAND et DRAM pour 2021, l'année prochaine pourrait ne pas nécessairement totalement combler tous les vœux des fabricants, particulièrement celui de prix de vente plus élevés ! Cela se produit généralement quand l'offre est inférieure à la demande et incapable de satisfaire tout le monde, le hic, c'est que dans le cas de la NAND on serait encore bien loin de ce scénario. Du moins tant que personne ne force un peu le destin...

En effet, il y a déjà plus de producteurs de NAND que de DRAM, et tous les fabricants majeurs - Samsung, SK Hynix, Micron, Intel, WD/SanDisk/Kioxia et maintenant aussi YMTC - vont en principe significativement augmenter la quantité de bits de NAND produite au cours des prochains moins, grâce à la NAND toujours plus dense. Par exemple, Micron et SK Hynix proposent d'ores et déjà de la NAND 3D 176 couches ! Et avec une NAND plus dense, il faut évidemment moins de puces pour faire un SSD d'une certaine capacité. Bien entendu, cela va forcément motiver la multiplication de modèles de plus grande capacité.

Ce n'est pas la première fois que l'on entend dire que marché de la NAND est en état de surapprovisonnement, c'est d'ailleurs déjà le cas en ce moment même, mais la tendance devrait donc encore fortement s'accentuer début 2021, avec la prévision d'une hausse de 6 % de la quantité de bits de NAND en sortie d'usine et une baisse subséquente de 10 à 15 % des prix de vente moyens de la NAND durant le 1er trimestre. Une chute qui pourrait ensuite se répercuter de manière identique sur les prix des SSD en magasin. Un effet en partie saisonnier, mais aussi dû à un inventaire encore trop important chez les OEM début 2021, contrairement à la DRAM. Cette situation devrait se maintenir pendant tout le trimestre.

Pour ne rien arranger, le marché du SSD PCIe est le théâtre d'une guerre des prix entre fabricants, particulièrement sur le segment « Entreprise », où les commandes seront en baisse, tandis que les produits de nouvelle génération vont se multiplier. Une chute similaire des tarifs devrait donc en principe être observée au premier trimestre 2021. Enfin, c'est le même constat pour la NAND eMMC/UFS et les supports UFD et cartes mémoires, la gravité devrait gagner sur tous les tableaux, et le prix du wafer de NAND se tasser de presque 15 % !

Si l'idée d'un achat vous trotte dans la tête, il faudra certainement surveiller tout ça, ce sera peut-être l'occasion de faire quelques bonnes affaires...