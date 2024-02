Test • Corsair MP600 Elite (Phison E27T + TLC 162L)

L'élite du PRO du Super GS de l'enhanced edition XT

Ha bah oui, y a pas que les SSD PCIe 5.0 dans la vie, il y a les PCIe 4.0 aussi... et de préférence le PCIe 4.0 « low cost ». C'est donc logiquement que le flibustier du hardware abat une (peut-être) ultime carte à sa gamme MP600 pour y coller, après le MP600, le MP600 Core, le MP600 Core Mini, le MP600 Core XT, le MP600 GS, le MP600 Mini (dont on vous fera une review sous peu), le MP600 PRO, le MP600 Pro Hydro X, le MP600 Pro LPX, le MP600 PRO NH, le MP600 Pro XT.... Eeeeeh bin vlà le MP600 Elite. Ça, c'est de la gamme segmentée où on ne s'y connait pas.