Voici de quoi rajouter un peu d'huile sur le feu vis-à-vis de la production des cartes graphiques chez les verts, avec une légère réponse à certains ragots à propos d'un rendement peu satisfaisant dans les usines de Samsung. En effet, le fondeur aurait négocié un second deal avec NVIDIA afin de produire les prochains GPU Ampere de la gamme SUPER, qui en soi n'a rien d'étonnant puisqu'il est probable que ce ne sera qu'un simple replacement tarifaire des GPU vis-à-vis de la concurrence. Toutefois, il n'y a rien de surprenant dans cette déclaration, nous voyons mal NVIDIA changer de fondeur en cours de route, sachant que le carnet de commandes de TSMC est déjà bien plein.

Alors, pourquoi mettre en avant ce deal ? Très probablement pour faire taire les rumeurs provenant de la concurrence sur le fait que le rendement peu satisfaisant de la production de puces, en montrant la confiance de NVIDIA envers Samsung pour produire ses RTX 3000 SUPER ou non. Une contrattaque logique, avec pour explication l'expertise et la qualité de chez Samsung et la rapidité à fournir des GPU verts. Toutefois, le constat reste le même : les stocks sont toujours rarissimes, les prix sont gonflés par les lois du marché et nous voyons chaque jour des excuses et accusations nouvelles de la part de chaque intervenant sur les manques de cartes graphiques.

Pourtant, les problèmes de rendement ne sont pas anodins ces derniers temps, et il n'est pas improbable que la complexité des cartes Ampere équipées de RTX et de Tensor Core ne s'ajoute à la hype - qui augmente la demande - et à la Covid-19 qui affecte toujours l'industrie. Alors est-ce effectivement un mauvais alignement des astres, où certains font preuve de mauvaise foi ? Il est fort probable que nous n'ayons pas de réponse complète, en attendant continuons à consulter notre bouliche de cristal fétiche. (source : Kedglobal)