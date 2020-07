Le constructeur Samsung présente sa nouvelle série de SSD 870 QVO, prévue pour devenir une référence de choix sur le catalogue de la marque. La firme est très active, que cela soit les écrans avec la prochaine gamme Odyssey ou bien l'agrandissement prévu de son usine, Samsung est en pleine expansion. Nous avions repéré il y a peu un 870 QVO et un 980 PRO sur le net, mais cette dernière référence ne devrait pas arriver avant deux mois sur le marché. C'est donc la gamme 870 QVO qui est lancée en premier avec des SSD prévus pour stocker un maximum, enfin de gros volumes en 2.5".

La gamme se propose comme remplaçante des 860 QVO qui dataient déjà de 2018. Pour rappel, cette ancienne version avait été tout de même bien reçue par la presse, bien que comportant quelques petits défauts. En effet, ces SSD n'étaient pas les meilleurs sur les accès aléatoires et voyaient leurs débits s'effondrer une fois le cache DRAM plein. On espère que ces problèmes auront été résolus - du moins atténués - sur ces nouvelles variantes.

Les 870 QVO proposent quelques améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs, déjà sur les débits théoriques, avec un passage en lecture à 560 Mo/s ainsi que 530 Mo/s en écriture contre 550 Mo/s et 520 Mo/s auparavant. On retrouve toujours de la mémoire QLC, avec le même cache SLC de 42 Go pour le modèle 1 To et donc malheureusement, on se heurte aux mêmes problématiques que celles auxquelles nous avions été confrontés. Samsung affirme tout de même que les accès aléatoires ont été améliorés de 13%, à confirmer, puisque les premiers tests mettent plutôt en évidence une régression frappante sur l'écriture aléatoire et restent mitigés sur le peu d'améliorations en lecture. Sur le papier, la lecture aléatoire est annoncée à 98K IOPS et l'écriture aléatoire à 88K IOPS. Ces produits bénéficient d'une endurance allant de 360 TBW à 2880 TBW en fonction du modèle.

Passons à la grosse nouveauté - puisque sur le papier ce ne sont que des refresh des anciens modèles - avec l'ajout d'une référence 8 To. Puisque nous utilisons des jeux et des fichiers toujours plus lourds, il était tout naturel que l'on passe un jour sur des modèles de capacité plus importante, ce qui permet aussi de réduire le nombre de périphériques dans les PC - on connait tous cette personne avec 3 SSD de 500 Go dans son PC - et donc d'optimiser l'espace. Les HDD ne vont plus vraiment avoir la côte, même pour stocker des fichiers... eh bien figurez-vous que si, puisque le prix devrait quand même être relativement salé pour ce mastodonte.

SAMSUNG 870 qvo 1 To 2 To 4 To 8 To 860 QVO Facteur de forme 2.5" Interface et norme SATA 3 Contrôleur Contrôleur MKX Contrôleur MJX NAND NAND 3D QLC (96 couches) NAND 3D QLC (64 couches) DRAM (LPDDR4) 1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 1 à 4 Go (selon modèle) Type de cache Pseudo cache SLC variable Taille du cache jusqu'à 42 Go Jusqu'à 78 Go à partir du modèle 2 To Lecture séquentielle 560 Mo/s 550 Mo/s Écriture séquentielle 530 Mo/s 520 Mo/s Lecture aléatoire Jusqu'à 98000 IOPS Jusqu'à 97000 IOPS Écriture aléatoire Jusqu'à 88000 IOPS Jusqu'à 89000 IOPS Enduance 360 To

0.3 DWPD 720 To

0.3 DWPD 1440 To

0.3 DWPD 2880 To

0.3 DWPD Jusqu'à 1440 To

0.3 DWPD Garantie 3 ans constructeur Prix 129,99$ 249,99$ 499,99$ ? 149,99$ à 599,99$

Les 870 QVO devraient arriver dans les prochains jours chez la plupart des revendeurs européens. Vous pourrez mettre la main sur du 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To avec une garantie de 3 ans. Certains tests sont même déjà disponibles chez nos confrères, voyez plus bas. Inutile de vous dire que cette gamme n'a finalement que très peu de concurrents, puisque la plupart des SSD 4 To exploitent de la mémoire TLC et sont donc plus chers que les QVO. Les tarifs de lancement ont même été réduits par rapport à l'ancienne gamme 860 QVO, ce qui les rend encore plus compétitifs. Au final, la potentielle réduction des débits due à la mémoire QLC n'est pas forcément perceptible - du moins si vous ne remplissez pas totalement le cache - et vous donne accès à de grosses capacités de stockage à moindre coût. Que demander de mieux ?