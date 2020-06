La gamme 860 QVO chez Samsung ne représente pas le haut de gamme : contrôleur MJX et puces mémoire QLC. Mais dans le cadre d'un SSD de stockage, il fait clairement le travail, surtout que la version 1 To a déjà été proposée à moins de 90 boules en fin d'année dernière. Actuellement, la version 2 To se négocie autour des 250€, et passer à 4 To fait grimper la note à quasi 700€, pas franchement le meilleur rapport capacité/prix du catalogue.

Cela devrait être le but de la série 870 QVO, qui vient d'être dénichée sur la toile alors même qu'elle n'est pas officiellement dévoilée par Samsung. Boulette ou erreur de son plein gré, le coréen prépare un flagship qui saura intéresser les fanas des grandes capacités, la taille étant importante dans ce domaine. Sans savoir ce que la 870 QVO saura réellement apporter à la 860 QVO, on pourra trouver un SSD 2.5" SATA 6 Gbps de 8 To. Le prix devrait s'en ressentir, mais sur Mazone, il était de 900 dollars US avant de disparaitre, gageons qu'en Gaule ça soit mieux placé que le 4 To 860 QVO actuellement.

Ce type d'engin est quand même intéressant pour du stockage, on pense préférentiellement à celui de jeux, de plus en plus gros comme des cochons, mais diablement efficace quand il s'agit de charger un jeu ou une map un peu grosse. D'ailleurs les prochaines consoles basculent sur SSD, pas parce que c'est fun ou in, mais parce que c'est plus efficace.