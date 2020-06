Le 980 PRO de Samsung fait encore parler un peu de lui, mais toujours pas de la bouche de son créateur ni depuis le banc des testeurs, pour ça il falloir encore patienter un peu. Présenté au CES 2020 en janvier, début juin la rumeur avait commencé à courir qu’il pourrait être introduit durant l’été, soit certainement une arrivée dans le commerce aux alentour de la rentrée. On se doute que certains à la recherche d’un SSD PCIe 4.0 attendent de voir ce que donnera la première vague grand public de Samsung, il est vrai que les premiers chiffres donnent assez envie, mais il faut probablement aussi s’attendre à devoir les payer plus chèrement que la moyenne.

En attendant, la série 980 PRO franchit les dernières étapes en vue de sa commercialisation, dernièrement celle du passage auprès des autorités coréennes, le National Radio Research Agency (NRRA) — dont le rôle est de s’assurer de la conformité d’un produit en vue de sa distribution sur le territoire. Gageons qu’il se retrouvera tôt ou tard aussi dans la base de données de l’EEC.

Qu’est-ce qu’on y apprend ? Eh bien pas des masses, si ce n’est que 3 modèles de 980 PRO ont été enregistrés, MZ-V8P1T0, MZ-V8P250 et MZ-V8P500, correspondant logiquement à des capacités de 1 To, 500 Mo et 250 Mo. Ça parait un peu faiblard à notre époque, on attendrait donc toujours pour voir des SSD NVMe de capacités supérieures à 2 To chez Samsung, peut-être plus tard. Cela dit, ces capacités réduites suggéreraient que la série 980 PRO exploiterait toujours de la NAND MLC (2 bits par cellule), l’une des caractéristiques ayant fait la bonne réputation d'endurance et de performance des séries précédentes, accouplée à un contrôleur maison en mesure d’exploiter les avantages d’une interface PCIe 4.0 x4.

Le salut pour des SSD M.2 NVMe de plus grande capacité chez Samsung viendra peut-être avec le successeur des séries 970 EVO (PLUS) et qui exploiterait probablement toujours de la NAND TLC, bien plus dense, mais pour l’instant aucune information précise n’a encore circulé à propos d’un hypothétique SSD 980 EVO. On rappelle que Samsung avait lancé en 2018 l’un des premiers SSD NVMe 8 To avec de la V-NAND TLC et au format NGSFF. Plus récemment, Sabrent a lancé un SSD NVMe M.2 de 8 To, mais en PCIe 3.0 x4 et à base de NAND QLC. (Source)