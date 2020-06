Le changement de cœur du plus grand fabricant coréen de NAND est plus évident que jamais, après avoir causé quelques temps de vouloir ralentir l’expansion de ses usines afin de contenir la chute des prix de la NAND (une manipulation à peine cachée, à l’image du marché du pétrole, par exemple), mais la progression de la concurrence — particulièrement chinoise — a clairement renvoyé l’entreprise vers de meilleurs sentiments.

Cela dit, on se doutait déjà depuis la fin de l’année dernière que le vent avait tourné, lorsque le fondeur coréen avait annoncé une nouvelle enveloppe supplémentaire de 8 milliards de dollars pour booster sa production de NAND 3D, notamment du côté de ses usines situées en Chine, et sans doute pour compliquer un peu la tâche du nouvel arrivant local YMTC (décidément bien ambitieux).

En début de semaine, Samsung a donc annoncé une nouvelle expansion pour augmenter la capacité de production de NAND 3D dans son centre de production majeur principal situé à domicile, à Pyeongtaek, avec pour objectif de pouvoir mieux accompagner à moyen et à long terme la forte croissance de la demande liée aux marchés des technologies émergentes de la 4e révolution industrielle - IA et 5G en tête !

Samsung n’a pas dit exactement ce que ça va lui coûter, mais la construction a déjà commencé le mois dernier et les lignes de productions supplémentaires seront dédiée à la fabrication en volume de la prochaine génération de V-NAND planifiée pour la 2e moitié de 2021, soit fort probablement sa future NAND de 160 couches que le fondeur souhaite d’ailleurs lancer rapidement ! On rappelle aussi que Samsung a introduit en juillet 2019 sa V-NAND de 6e génération, la mémoire flash la plus dense du marché. Y a-t-il quelqu’un dans la salle pour contester ce leadership inébranlable et seulement gêné occasionnellement par des coupures de courant ?

L'usine en question et ses grues quasi permanentes.