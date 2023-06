Samsung sera bien prêt sur le 2 nm en 2025, et sur le 1,4 nm en 2027

À l'occasion du Samsung Foundry Forum 2023 qui roule depuis hier, le big papa de Corée du Sud a dévoilé sa feuille de route annuelle... Comme chaque année, donc. Ahem. La nouvelle nous porte jusqu'en 2027, et nous parle de GAAfet bien sûr.. Mais attendez, ils ne l'auraient pas déjà fait en 2022 ? Alors en fait ce n’est pas du tout une nouvelle roadmap, puisque c'est la même que celle dévoilée en octobre dernier. Bon donc en fait, rien de vraiment neuf si ce n'est que, tout comme ses deux concurrents directs TSMC et Intel Foundry, Samsung communique de plus belle sur ses avancées et précisant bien qu'ils seront à l'heure du prochain node de gravure.

Le process SF2 devrait pour rappel offrir un gain de 25 % en efficience énergétique ou un « petit » 12 % de perf en rab' à conception et fréquences similaires, pour une encore plus petite réduction en taille de l'ordre de 5 % comparé au SF3 (3GAP), l'actuel 3 nm-class de seconde génération introduite cette année — à comparer avec le N3 chez TSMC. le SF2P, process optimisé pour le HPC arrivera bien en 2026, et celui destiné au business automobile intégré en 2027, dont l'année marquera le début de production du process SF 1.4, qui comme son nom l'indique représente donc la classe d'après.

Comme dirait l'Agence tous risques, si le plan se déroule sans accroc Intel aura donc bien un an d'avance avec son 20A + PowerVia puisque TSMC sortira sa botte N2 sur le même timing que Samsung. Ce dernier se retrouve de facto sous une certaine pression, malgré le fait qu'ils devraient avoir multiplié par plus de 7 leur capacité en salles blanches entre 2021 et 2027, entre autres avec l'arrivée d'une fab à Taylor, au Texas, en cours de construction depuis 2022, à quelques kilomètres seulement de leur usine déjà existante à Austin. Le made in USA c'est bien, mais en réalité Samsung a aussi prévu des investissements massifs en Corée du Sud avec 5 fab dans les tuyaux sur les 20 prochaines années, enveloppe budgétaire prévue : à ce jour, plus de 230 milliards de $ US.