DapuStor Corporation — le nom de cette entreprise ne vous dit peut-être rien, mais elle se présente comme une experte en matière de SSD d’entreprise. La société vient d’annoncer un partenariat avec Marvell autour d’une technologie FDP. Et non, dans le cas présent, il ne s’agit pas du terme scientifique utilisé pour exposer une ascendance maternelle péripatéticienne, mais juste du sigle de Flexible Data Placement.

Entre cette illustration et celle de la mémoire NOR, le CDH risque d'être catalogué macroniste ; pourtant, ce n'est pas notre projet !

Une WAF peu élevée

Vous le savez, et comme l’explicite DapuStor dans son communiqué, en raison de leur capacité à stocker quatre bits de données par cellule de mémoire (d’où leur nom), les SSD QLC (Quad-Level Cell) offrent des avantages en termes de capacité et de coût total de possession. En contrepartie, leur endurance et leurs vitesses d’écriture ne sont pas extraordinaires – pour faire une analogie JO-iesque, dans un 800m nage libre, ils s’essouffleraient et couleraient au fond de la piscine au bout de quelques longueurs de bassin.

DapuStor Corporation souhaite donner un second souffle à ces disques. L’entreprise se met au défi de « relever les défis inhérents aux disques SSD QLC, en améliorant leurs performances, leur endurance et leur capacité »; ce, afin de proposer « une solution robuste et rentable pour les centres de données, l'informatique en nuage et les environnements informatiques à haute performance ».

Pour devenir des bêtes de course, les SSD QLC réagissent moins bien que les athlètes au trimétazidine ou au clenbutérol. Pour les disques, la potion magique trouvée par DapuStor pour booster leurs performances est FDP, une technologie « innovante » gérée au niveau du micrologiciel prise en charge par le contrôleur SSD Marvell Bravera SC5 (un contrôleur PCIe 5.0).

Dans son communiqué, la société décrit le procédé ainsi :

« La technologie FDP répartit intelligemment les données sur la mémoire Flash QLC, en optimisant l'utilisation des cellules de mémoire disponibles et en minimisant l'impact de l'amplification de l'écriture. Les algorithmes FDP ajustent dynamiquement le placement des données en fonction de la charge de travail et des schémas d'utilisation, en veillant à ce que les données les plus fréquemment consultées soient stockées dans les régions les plus rapides et les plus durables du SSD. Il en résulte des performances améliorées, une endurance prolongée et une fiabilité accrue. »

Outre le placement intelligent des données, la DapuStor ajoute que le FDP intègre des techniques avancées de correction des erreurs et de nivellement de l'usure, ce qui améliore encore l'endurance et la fiabilité des SSD QLC.

Tous ces mécanismes contribuent à « des vitesses d'écriture plus élevées, une latence plus faible et une durée de vie plus longue ». La société ajoute que des tests internes des algorithmes FDP intégrés au contrôleur SSD Bravera SC5 de Marvell et au micrologiciel DapuStor aboutissent à une amplification d'écriture (WAF, write amplification factor) proche de 1,0 (une WAF de 1,0 indique que le SSD utilise la NAND flash à son plein potentiel d'endurance sans gaspillage).

Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site web de DapuStor.

Le modèle FDP s’articule autour des Reclaim Units (RU), des Reclam Groups (RG) et des Reclaim Unit Handles (RUH). Une RU est une unité effaçable physiquement indépendante ; plusieurs RU constituent un RG.

Dans les grandes lignes, l’article explique que sur des disques SSD non-FDP, lorsque plusieurs données d'application sont écrites en même temps, différentes données peuvent être mélangées sur le même super-block et chaque donnée d'application est alors dispersée sur différentes NAND. Parallèlement, les données d'application supprimées créent des fragments sur le super-bloc. Afin de réutiliser cet espace, les disques SSD non-FDP doivent effectuer une GB (Garbage Collection) pour déplacer les données valides sur le super-block. Ce déplacement explique le niveau élevé de WAF sur de tels SSD.

La WAF d'un SSD qualifié de "non-FDP"

Or, si les données des différentes applications sont écrites dans des espaces physiques distincts, lors de la suppression des données d'une application, seul l'espace physique pertinent de l'application doit être effacé et récupéré, ce qui réduit considérablement la quantité de données à déplacer par le GC. Le modèle FDP est basé sur ce principe, réduisant ainsi la WAF.

Celle d'un SSD FDP

Relation avec Marvell

Matt Kim, vice-président de l'activité stockage chez Marvell, s’enthousiasme : « Marvell se réjouit d'étendre sa relation de longue date avec DapuStor en mettant sur le marché des technologies de stockage innovantes. Notre collaboration sur la technologie FDP permettra d'exploiter pleinement le potentiel des disques SSD QLC, offrant ainsi à nos clients des solutions de stockage plus performantes et de plus grande capacité, pour un coût total de possession réduit ». Quant à John Li, vice-président de DapuStor, il se dit « ravi de collaborer avec Marvell pour développer des solutions FDP ».

À propos de DapuStor Corporation, l’entreprise a été fondée en avril 2016. Elle revendique plus de 400 collaborateurs au sein d'équipes de R&D réparties dans plusieurs pays.