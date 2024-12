Menacée par la concurrence, Samsung Electronics change sa direction

Il semblerait que l’annonce de la première flash NAND 4D 321-high par SK Hynix le 21 novembre dernier a eu des répercussions chez Samsung. Samsung Electronics a en effet opéré plusieurs changements au sein de sa direction.

Fallait mieux empiler les couches

Quelques jours après la présentation de la NAND flash à 321 couches susmentionnée (le 24 novembre précisément), nos confrères de BusinessKorea ont publié un article dont le titre annonce la couleur : SK Hynix Surpasses Samsung Electronics Even in NAND Flash, avec le sous-titre non moins explicite Samsung Loses Lead in NAND Stacking Competition. Ils y expliquent qu’après avoir donné du fil à retordre à Samsung sur le marché de la HBM, SK Hynix a désormais atteint une supériorité technologique dans le domaine de la NAND sur sa concurrente ; qu’en parvenant à augmenter le nombre de couches de 35 % par rapport à la génération précédente, la société a dépassé Samsung dans un domaine qu'elle dominait pourtant depuis plusieurs années.

Nos confrères soulignent que si la NAND est restée à l'écart du boom de l'IA par rapport à la DRAM, la donne est en train de changer en raison de l’explosion de la demande de SSD « rapides et performants pour prendre en charge le calcul de l'IA dans les centres de données », en particulier pour les SSD d'entreprise (eSSD). Ils écrivent qu’à l’instar de ce qui s’est produit avec la HBM. SK Hynix est l'une des entreprises qui bénéficient le plus cet engouement pour la NAND axée sur l'IA ; précisent qu’au troisième trimestre 2024, les ventes d'eSSD de SK Hynix ont bondi de 430 % par rapport à la même période de l'année dernière, représentant 60 % des ventes totales de ces SSD.

Ceci dit, un rapport de TrendForce confirme que Samsung a toujours la plus grosse part du gâteau de la NAND Flash :

Quoi qu'il en soit, pardonnez le truisme, mais pour une entreprise, la perte d’un leadership est rarement bon signe ; ça l’est d’autant moins lorsqu’un virage technologique comme celui auquel nous assistons se produit (bien que pour enchaîner avec un second truisme, ces périodes sont par nature propices à des changements de rapports de force — ou alors tout le contraire, à l'image du cas NVIDIA).

En tout cas, face à la menace, Samsung Electronics ne reste pas coite ; elle a officialisé il y a quelques heures plusieurs changements au sommet de son organigramme. Young Hyun Jun, jusqu’ici vice-président et directeur de la division Device Solutions (la branche qui supervise toutes les activités de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs) a été promu au poste de PDG. L’individu va également chapeauter les activités liées aux mémoires et dirigera le Samsung Advanced Institute of Technology.

Jinman Han, un ancien membre des équipes de conception de mémoires DRAM et Flash, et jusqu’ici vice-président exécutif et président des Device Solutions America — autrement dit responsable des opérations de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs aux États-Unis, précise le communiqué — prend les rênes des activités de fonderie. Cette nomination est clairement un signe envoyé aux clients américains pour ce domaine.

Enfin, Seok Woo Nam, qui était chef de l'ingénierie et des opérations usine, occupe un poste nouvellement créé de directeur de la technologie de l'activité de fonderie (Chief Technology Officer of Foundry Business pour le terme anglais).

Samsung maintient en revanche Chung Hyun-ho, second du président Jay Y. Lee, à la tête de sa Business Support Task Force. La société a également nommé un ancien directeur financier comme adjoint de M. Chung.

Reuters écrit que « cette décision a déçu certains analystes qui réclamaient un changement parmi les principaux décideurs, dont les erreurs ont, selon eux, ralenti l'adoption de l'IA par Samsung ».

Outre sa perte de prestige dans les activités de mémoire, Samsung serait aussi confrontée à de faibles rendements dans le domaine de la fonderie, lesquels auraient un impact très négatif sur les commandes de clients majeurs. L’entreprise s'efforce manifestement de corriger le tir ; l’avenir nous dira s’il n’est pas déjà trop tard pour la décennie en cours. Enfin, pour ce qui nous concerne directement, rappelons que sa GDDR7 est pressentie pour équiper les GeForce RTX 50 Series.