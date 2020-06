Voilà, on y arrive. Il faut dire qu’il est assez rare que la disponibilité d’un écran se fasse aussi rapidement après son annonce - certes, celle d’Odyssey remonte « déjà » à janvier, mais il y a déjà eu bien pire comme délais, c’est là aussi tout l’avantage d’une production 100 % maison sans être dépendant d’un tiers. On avait déjà réaperçu la famille Odyssey récemment, fin mai, lorsqu’ils avaient commencé à apparaître outre-Rhin, ce qui avait aussi permis de compléter le tableau des caractéristiques et surtout d’y adjoindre les premiers tarifs, mais toujours sans date définitive d’arrivée !

Entre-temps, Samsung a confirmé le prix MSRP pour chaque référence, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça fait un peu plus mal au cœur qu’attendu (enfin, il fallait tout de même un peu s’y attendre, hein). Comme vous le verrez ci-dessous, le flagship C9 (ou LC49G95T) est annoncé avec un tarif conseillé de 1729 € ! Ahuuuuu comme dirait l’autre, épicé, anéfé. Heureusement, les revendeurs ne sont pas allés aussi loin (pour l’instant), puisque l’on trouve désormais des référencements de précommande en France (cf. notre comparateur de prix à gauche) affichant des tarifs proches de ce qui avait été vu d’abord derrière le Rhin et les Alpes, et qui sont tout de même plus « raisonnables », même si ça reste costaud à avaler comme ça d’un seul coup.

Le bal sera ouvert par les plus « petits » LC27G75T et LC32G75T tout au début du mois prochain, normalement le 2 juillet. Le nouveau mastodonte de 49 pouces enchaînera à partir du 16 du même mois. Vivement les premiers tests (sérieux, pas de l’exaltation YouTubienne sans substance) que l’on connaisse leurs qualités sur le terrain, mais aussi les défauts potentiels. (Source : Computerbase)