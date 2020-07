MAJ 17h58 : Finalement, Crytek a décidé non seulement d'annuler la présentation du jeu prévue à 18h, mais aussi le jeu entier qui a été repoussé à une date inconnue. On peut imaginer que les retours négatifs sur la qualité du remaster ont poussé Crytek à revoir la copie, mais ça reste plus que plausible dans la mesure où les précommandes sont annulées, seules restent celles de la switch, trop engagées. : Finalement, Crytek a décidé non seulement d'annuler la présentation du jeu prévue à 18h, mais aussi le jeu entier qui a été repoussé à une date inconnue. On peut imaginer que les retours négatifs sur la qualité du remaster ont poussé Crytek à revoir la copie, mais ça reste plus que plausible dans la mesure où les précommandes sont annulées, seules restent celles de la switch, trop engagées. Lire le communiqué ici

C'est dans 10 minutes que l'on découvrira enfin le Crysis Remastered. On espère que cette session lèvera les doutes, parce qu'hier la vidéo dévoilée montrait un jeu plus joli, mais très loin de péter la rétine. Et quand on sait de quoi est capable le CryENGINE, on accepterait difficilement un jeu à peine relifté, et surtout avec tout le tapage qui en a été fait... s'il s'avérait décevant. On a vu des reboots et des remasters réussis, comme chez Capcom par exemple avec Resident Evil, ou chez 2K Games avec Mafia 2, mais aussi quelques blagues comme Modern Warfare 2.

Aussi, nous éprons réellement que Crytek aura franchement amélioré son jeu originel, bloqué en DX10, et avec un usage peu optimisé des processeurs. Bref, on veut que ça déboite la rétine, parce que d'un point de vue jouabilité, ça ne devrait pas bouger, théoriquement la destructibilité devrait rester un des points forts. L'histoire, connue, ne surprendra personne, sauf peut-être ceux qui ne s'y sont jamais essayé ! Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir, prendre une bonne binouze, et regarder. Pensez quand même à prendre un paquet de mouchoirs, on ne sait jamais ! Vous aurez toujours jusqu'au 23 juillet pour vous décider.