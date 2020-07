no ragotz

En fait, la vente de Solid State Storage Technology Corporation, la division SSD et stockage de Lite-On, est planifiée depuis août 2019 pour la somme de 165 millions de dollars — nous en avions d’ailleurs parlé assez en détail —, une époque déjà lointaine où Kioxia n’existait pas encore et opérait encore sous le nom de Toshiba Memory Corp, avant sa transformation haute en couleur.

Entre temps, la transaction avait été retardée plus de 3 mois à cause du coronavirus et des restrictions imposées dans son sillage. Mais l’affaire est désormais bouclée, Lite-On s’est définitivement déchargé de sa division stockage, qui se retrouve maintenant sous le giron de Kioxia, y compris la marque Plextor, nom sous lequel Lite-On commercialisait sous licence la plupart de ses solutions de stockage, y compris des SSD depuis 2010 — année durant laquelle Plextor s’était lancé sur ce marché.

Pour Kioxia, il s’agit évidemment de renforcer sa stature sur ce segment du SSD, tandis que Lite-On souhaite se concentrer sur de nouveaux marchés et leur profitabilité, notamment autour du cloud computing, l’éclairage LED, l’électronique pour automobile et l’automatisation industrielle.

Bref, gagnant-gagnant, a priori tout le monde y a trouvé son compte. Kioxia a déjà confirmé que les marques associées à son rachat continueront à exister, à voir si cela signifie que l’on assistera à une réémergence des SSD Plextor (M9PE, M8SE ou M6, par exemple) sur le marché mainstream, où ils y sont de nos jours relativement effacés, difficiles à trouver et jouissent d’une existence peu pertinente. De son côté, Lite-On servait des SSD directement aux entreprises et OEM, ce que Kioxia se fera certainement un plaisir de maintenir ou substituer par ses propres solutions. (Source : Kioxia)

Plextor fut même l'un des premiers à oser le RGB sur un SSD !