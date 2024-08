Le jeu Warhammer 40K : Space Marine 2 engendre aussi des Radeon RX 7000 en édition limitée

Proposer une édition spéciale d’une carte graphique est une méthode usuelle pour célèbrer le partenariat entre un studio et un fournisseur. Ce sera le cas d’AMD avec Focus Entertainment pour Warhammer 40 000 : Space Marine 2, par l’entremise d’Asus : la marque prépare une Radeon distinctive. Celle-ci sera officiellement dévoilée lors de la Gamescon, mais la société taïwanaise a déjà partagé plusieurs visuels ainsi qu’une vidéo.

Des exemplaires à gagner via des concours

A priori, c’est une Radeon de la série TUF Gaming. Elle reprend une conception avec trois ventilateurs. Elles arbore une palette de couleurs bleues avec des accents argentés et rouges ; ces teintes correspondent à celles de l'armure portée par les Space Marines. La référence exacte reste incertaine pour le moment, mais nous pouvons tabler sur une Radeon RX 7000 haut de gamme, type RX 7800 XT ou RX 7900 XT / XTX.

Asus prévoit une présentation plus formelle lors de l'événement ASUS ROG du 20 août. Outre cette carte graphique, la marque y dévoilera « de nouvelles cartes mères, des moniteurs OLED et des routeurs WiFi 7 » ainsi que « de nouvelles souris et de nouveaux claviers de jeu, ainsi que du matériel audio ».

À propos de la carte Warhammer, inutile de préparer votre carte bleue. Si l’on se fie au laïus d’Asus à son sujet, les stocks seront plutôt écoulés via des jeux concours. Restez donc à l’affût des communications sur les réseaux sociaux de la marque si vous envisagez de tenter votre chance.

« En hommage à la communauté Warhammer, ASUS et AMD se sont associés à Focus Entertainment pour créer une carte graphique en édition limitée, conçue autour de l'univers emblématique de 40k et de Demetrian Titus, héros de Space Marine 2. Frères et sœurs de l'Imperium, prenez garde ! La carte graphique vénérée Space Marine 2 Collector's Edition sera révélée lors de l'événement presse ROG à la Gamescom 2024, le 20 août. Le 23 août, nous offrirons d'innombrables opportunités de revendiquer l'une de ces cartes vénérées et des configurations de jeu personnalisées, ainsi qu'une pléthore d'autres récompenses glorieuses ! Restez vigilants, car les décrets complets seront proclamés ici à la date propice du 23 août. Tenez-vous prêts à rejoindre la mêlée ! »

Pour en revenir à Warhammer 40 000 : Space Marine 2, la carte d’Asus n'est pas l'unique témoin du mariage entre AMD et Focus Entertainment. L’entreprise dirigée par Lisa Su a aussi intégré cette production à son game bundle actuel. Enfin, si vous envisagez simplement d’y jouer sur votre config, vous pouvez consulter les exigeances PC de Warhammer 40 000 : Space Marine 2 dans une précédente actu.

Tel que rapporté ci-dessus, de tels partenariats sont très courants. Pour nous limiter aux Radeon, citons également la SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition ou la Radeon RX 7900 XTX édition limitée Avatar, toutes deux présentées dans les vidéos qui suivent.