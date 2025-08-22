AMD publie par erreur le code source de FSR 4, et laisse entrevoir un support RDNA 3

Le FSR 4 dâ€™AMD reste pour lâ€™instant une exclusivitÃ© des Radeon RX 9000, mais des rumeurs sur un Ã©ventuel support des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes circulent depuis plusieurs mois. Une rÃ©cente erreur dâ€™AMD â€” la mise en ligne accidentelle du code source complet de FSR 4 sur GitHub lors de la publication dâ€™une nouvelle version du FidelityFX SDK â€” a permis dâ€™en savoir un peu plus sur les ambitions de la firme.

Ballon d'essai

Lâ€™entreprise a rapidement retirÃ© certains dÃ©pÃ´ts, mais d'autres fichiers sont restÃ©s accessibles. Ils rÃ©vÃ¨lent quâ€™une version INT8 du FSR 4, donc sur le papier compatible avec les GPU RDNA 3, est, ou du moins a Ã©tÃ©, en dÃ©veloppement. Cela confirme dâ€™anciens propos dâ€™AMD ; la sociÃ©tÃ© avait indiquÃ© explorer le support RDNA 3 pour la derniÃ¨re version de sa technologie de mise Ã lâ€™Ã©chelle, sans toutefois en garantir la disponibilitÃ©.

Sous sa forme actuelle, le FidelityFX Super Resolution 4 repose sur le FP8. Ã€ ce titre, il exploite lâ€™accÃ©lÃ©ration matÃ©rielle FP8 Wave Matrix Multiply Accumulate (WMMA) des GPU RDNA 4 ; câ€™est ce qui justifie son caractÃ¨re exclusif. Des portages expÃ©rimentaux ont toutefois Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, comme celui de Virtual-Cobbler-9930. Lâ€™effort a permis Ã une RX 7900 XTX de tester le FSR 4, mais avec des baisses significatives dâ€™IPS par rapport au FSR 3.

La finalitÃ© dâ€™une version INT8 serait donc de rendre FSR 4 compatible avec un plus grand nombre de GPU. On ignore toutefois jusquâ€™oÃ¹ AMD a avancÃ© dans le dÃ©veloppement, ou encore quel rendu offrirait cette version. On peut nÃ©anmoins supposer que si elle Ã©tait pleinement fonctionnelle, elle aurait dÃ©jÃ Ã©tÃ© officialisÃ©e. Quoi quâ€™il en soit, mÃªme si elle voit le jour, cette version INT8 devrait dÃ©livrer une qualitÃ© visuelle infÃ©rieure au FP8, simplement en raison de la prÃ©cision moindre. AprÃ¨s, de prÃ©cÃ©dents existent pour une telle disparitÃ© de prise en charge. Chez Intel, lâ€™XeSS se dÃ©cline en deux variantes : une optimisÃ©e pour les cÅ“urs XMX, et une autre GPU-agnostique DP4a qui dÃ©livre une image moins nette.

