AMD publie par erreur le code source de FSR 4, et laisse entrevoir un support RDNA 3
â€”â€”â€”â€”â€” 22 AoÃ»t 2025 Ã 14h08 â€”â€” 175 vues
Le FSR 4 dâ€™AMD reste pour lâ€™instant une exclusivitÃ© des Radeon RX 9000, mais des rumeurs sur un Ã©ventuel support des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes circulent depuis plusieurs mois. Une rÃ©cente erreur dâ€™AMD â€” la mise en ligne accidentelle du code source complet de FSR 4 sur GitHub lors de la publication dâ€™une nouvelle version du FidelityFX SDK â€” a permis dâ€™en savoir un peu plus sur les ambitions de la firme.
Lâ€™entreprise a rapidement retirÃ© certains dÃ©pÃ´ts, mais d'autres fichiers sont restÃ©s accessibles. Ils rÃ©vÃ¨lent quâ€™une version INT8 du FSR 4, donc sur le papier compatible avec les GPU RDNA 3, est, ou du moins a Ã©tÃ©, en dÃ©veloppement. Cela confirme dâ€™anciens propos dâ€™AMD ; la sociÃ©tÃ© avait indiquÃ© explorer le support RDNA 3 pour la derniÃ¨re version de sa technologie de mise Ã lâ€™Ã©chelle, sans toutefois en garantir la disponibilitÃ©.
Â© GitHub
Sous sa forme actuelle, le FidelityFX Super Resolution 4 repose sur le FP8. Ã€ ce titre, il exploite lâ€™accÃ©lÃ©ration matÃ©rielle FP8 Wave Matrix Multiply Accumulate (WMMA) des GPU RDNA 4 ; câ€™est ce qui justifie son caractÃ¨re exclusif. Des portages expÃ©rimentaux ont toutefois Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, comme celui de Virtual-Cobbler-9930. Lâ€™effort a permis Ã une RX 7900 XTX de tester le FSR 4, mais avec des baisses significatives dâ€™IPS par rapport au FSR 3.
La finalitÃ© dâ€™une version INT8 serait donc de rendre FSR 4 compatible avec un plus grand nombre de GPU. On ignore toutefois jusquâ€™oÃ¹ AMD a avancÃ© dans le dÃ©veloppement, ou encore quel rendu offrirait cette version. On peut nÃ©anmoins supposer que si elle Ã©tait pleinement fonctionnelle, elle aurait dÃ©jÃ Ã©tÃ© officialisÃ©e. Quoi quâ€™il en soit, mÃªme si elle voit le jour, cette version INT8 devrait dÃ©livrer une qualitÃ© visuelle infÃ©rieure au FP8, simplement en raison de la prÃ©cision moindre. AprÃ¨s, de prÃ©cÃ©dents existent pour une telle disparitÃ© de prise en charge. Chez Intel, lâ€™XeSS se dÃ©cline en deux variantes : une optimisÃ©e pour les cÅ“urs XMX, et une autre GPU-agnostique DP4a qui dÃ©livre une image moins nette.
So, I just got an update from @AMD and @GPUOpen about the FSR4 situation that occurred yesterday (8/20/25) with FSR4's Github repo debacle...â€” Cheese (@System360Cheese) August 21, 2025
AMD's Official Statement:
Some of our development code was posted on GPUOpen GitHub in error. It has since been taken down.
AMD accidentally posted FSR4's Source Code and then tried to delete it all LOLâ€” CaptainMcShotgun (@CaptMcShotty) August 20, 2025
The repohttps://t.co/FOpsWIn5sf
Commit historyhttps://t.co/nIMoDMt0LF
