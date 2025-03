Le FSR 4 s’étend à davantage de jeux grâce à OptiScaler

Le FSR 4 est l’un des atouts des cartes graphiques RDNA 4. Il délivre une qualité d’image bien rehaussée par rapport au FSR 3.1. Officiellement, AMD liste une trentaine de jeux qui le prennent actuellement en charge. L'outil appelé OptiScaler se propose d’agrandir cet échantillon avec une intégration expérimentale du FSR 4.

Un support officieux et encore erratique

En préambule, précisons que ce système n’affranchit pas de la contrainte de posséder un GPU RDNA 4 (les seuls à prendre en charge cette version du FidelityFX Super Resolution pour l’instant). Sa portée se restreint donc aux détenteurs d’une Radeon RX 9070 XT ou d’une RX 9070. Avec un tel matos, il permet d’exploiter le FSR 4 sur des titres supportant le DLSS 2, ou version ultérieure, voire l'XeSS. OptiScaler, qui a fait ses débuts en juillet 2024, ne se limite d’ailleurs pas aux technologies de mise à l’échelle ; il gère également la Frame Generation et l’Anti-Lag (via NVIDIA Reflex).

Pour briser les frontières entre les différentes technologies d'upscaling, OptiScaler agit comme un « middleware », autrement dit comme une passerelle entre les différentes solutions d’upscaling. En théorie, c’est le DirectSR de Microsoft qui devrait endosser ce rôle de conciliateur. Pour le moment, cette API n’a cependant pas rencontré un grand succès. À l’évidence, la volonté de conserver des exclusivités et de défendre son pré carré prime sur l’esprit de concorde. Seule AMD a pleinement joué le jeu en apportant son FSR 3.1 à l'édifice en octobre dernier.

À ce stade, cette intégration du FSR 4 d’OptiScaler reste assez balbutiante. Sur GitHub, les développeurs ont référencé, de manière non exhaustive, la situation pour quelques jeux « phares ». Parmi ceux gratifiés du symbole « validé », nous retrouvons Black Myth : Wukong, Ghost of Tsushima et The Witcher 3 Next Gen (via l'XeSS pour ce dernier), entre autres. En revanche, un Indiana Jones et le Cercle Ancien ne démarre pas, tandis qu’un Baldur's Gate 3 s’accommode finalement mieux de Vulkan en natif.

Plusieurs séquences ont déjà mis en avant l'intérêt du FSR 4 via OptiScaler, en particulier dans Cyberpunk 2077. À juste titre, puisque la production de CD Projekt RED, vitrine des technologies NVIDIA, se limite au FSR 3.0. L’intégration officieuse du FSR 4 offre des résultats plutôt intéressants par rapport à cette version. En témoigne la vidéo ci-dessous, proposée par la chaîne BNCH bench.

Sur X, le compte High Yield a partagé un guide pour activer le FSR 4 dans Cyberpunk 2077 via OptiScaler. Certainement en raison de la cyberattaque récente qui a perturbé le fonctionnement du réseau social, nous ne pouvons pas intégrer de messages actuellement.