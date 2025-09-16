La communauté prend en main le FSR 4 pour l'adapter aux anciens GPU

Le mois dernier, AMD a accidentellement publié le code source de la version 4 de son FidelityFX Super Resolution (FSR4). Il laissait apparaître une version préliminaire INT8 exploitable sur des GPU non RDNA 4. La communauté s’est emparée des fichiers pour proposer des solutions permettant de profiter de cette version de la techno de mise à l'échelle sur du matériel plus ancien — qui ne prend pas en charge le FP8.

Une meilleure image, mais des contreparties

Comme le rappelle Sebastian Castellanos sur X, et comme nous l’avions précisé dans notre précédent papier, l'acclimatation du FSR 4 avec du matériel non RDNA 4 n’est pas inédite : elle avait déjà été expérimentée il y a quelques mois sous Linux.

Some people apparently got FSR 4 working on RDNA3 GPUs under Windows (previously it was possible under Linux). It seems to work fine for this user in Cyberpunk 2077 with an RX 7900 XTX: https://t.co/pdtJXb5Gxb — Sebastian Castellanos (@Sebasti66855537) September 15, 2025

D’après les publications Reddit, le résultat est le même sous Windows 11 : une qualité d’image nettement supérieure à celle de FSR 3, mais une fréquence réduite et une latence plus élevée. Par exemple, l’utilisateur nuubcake11 a pu expérimenter FSR 4 dans Cyberpunk 2077 avec une Radeon RX 7900 XTX via OptiScaler. Il obtient 84 FPS en moyenne en 1440p avec les réglages au maximum sous FSR 3.1.5, contre 79 FPS dans les mêmes conditions avec le FSR 4, mais pour un rendu visuel jugé bien meilleur. Concernant la latence, AthleteDependent926 évoque dans un autre post 0,6 ms en FSR 3.1, contre 1,9 ms pour en FSR 4 avec un GPU RDNA 3.

Ce dernier estime qu’un « FSR 4 entièrement optimisé pour RDNA 3 pourrait être plus rapide que XeSS, tout en offrant une meilleure qualité d’image », sous réserve d’une prise en charge WMMA (il mentionne aussi jusqu'au GeForce 30 Series). Pour RDNA 2 (Radeon RX 6000) en revanche, qui ne gère pas cette accélération matricielle, il considère que conserver le même modèle réduirait fortement les IPS. Il suggère en conséquence d’en proposer un plus petit (donc encore une version différente).

Quoi qu’il en soit, AMD n’a jamais affirmé qu’elle proposerait le FSR4 sur ses GPU plus anciens. Au vu des limitations observées, nous doutons que cela se produise. Sans parler des contraintes techniques, même en échange d’une meilleure qualité d’image, une version plus élaborée qui réduit la fréquence d’images sur du matériel ancien semble difficile à « vendre » sur un plan purement marketing. En outre, avec des jeux PC qui misent de plus en plus sur ces technologies de mise à l’échelle — le décrié Borderlands 4, par exemple, aurait été spécifiquement conçu pour tirer parti du DLSS — et face au retard accumulé sur sa principale concurrente, AMD a sûrement tout intérêt à se tourner vers l’avenir plutôt que vers le passé. D'ailleurs, la prochaine étape, FSR Redstone, doit injecter encore plus d’IA.