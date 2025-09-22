Le FSR 4 s'adapte aux Radeon RX 6000 : image embellie, frÃ©quence amoindrieâ€¯

Ã€ presque chaque semaine son nouvel Ã©pisode dans la sÃ©rie qui relate les infidÃ©litÃ©s du FSR 4. Contrairement Ã DiCaprio, dont les conquÃªtes rajeunissent Ã mesure que lâ€™acteur vieillit, la technologie de mise Ã lâ€™Ã©chelle dâ€™AMD a le penchant inverse : elle sâ€™embÃ©guine de GPU de plus en plus Ã¢gÃ©s. Alors quâ€™elle avait fait ses dÃ©buts en compagnie des adolescentes cartes Radeon RX 9000, et quâ€™officiellement, elle leur est toujours destinÃ©e, elle a commencÃ© Ã batifoler hors mariage avec des cartes RDNA 3 â€” aprÃ¨s une fuite de donnÃ©es imputable Ã AMD. DÃ©sormais, elle sâ€™autorise des escapades rÃ©guliÃ¨res en compagnie de vieillissantes, mais toujours pimpantes, Radeon RX 6000.

Des guides pour RDNA 3

En principe, la connexion entre un GPU RDNA 2 et le FSR 4 nâ€™est pas censÃ©e Ãªtre au programme. La technologie dâ€™AMD exige, dans sa forme actuelle, dâ€™Ãªtre choyÃ©e en FP8. Les donnÃ©es issues du leak ont nÃ©anmoins permis de lâ€™exposer Ã de lâ€™INT8 ; donc de la rendre accessible aux Radeon RX 7000 ou mÃªme aux GeForce RTX 30.

NÃ©anmoins, les expÃ©rimentations avec des RX 6000 sâ€™accumulent. Par exemple, un membre des forums Chiphell est parvenu Ã faire fonctionner le FSR 4 sur sa RX 6800 XT dans Stellar Blade, un jeu qui prend en charge le FSR 3. GrÃ¢ce Ã OptiScaler, il a activÃ© le FSR 4.0.2 dans le jeu avec un sibyllin Â« Model 3 Â», rapporte la source. Par contre, lâ€™absence dâ€™instructions WMMA (Wavefront Matrix Multiply Accumulation) pour les GPU RDNA 2 implique de passer par des opÃ©rations moins efficaces via les unitÃ©s de calcul entier ou DP4a.

En pratique, lâ€™expÃ©rimentateur relÃ¨ve une qualitÃ© visuelle supÃ©rieure pour le FSR 4 par rapport au FSR 3 ; au prix dâ€™une baisse de performances. En mode QualitÃ© avec le FSR 3, le jeu dÃ©passe les 110 FPS. En mode QualitÃ© avec le FSR 4, il oscille de 100 Ã 107 FPS.

Â© Chiphell via WCCFTech

Un fil Reddit confirme que ce qui prÃ©cÃ¨de nâ€™est pas un cas isolÃ©. Plusieurs tÃ©moignages indiquent que lâ€™implÃ©mentation fonctionne dans diffÃ©rents jeux et sur diverses cartes. Dans une autre discussion du mÃªme rÃ©seau, un certain NaM777 propose d'ailleurs un guide FSR 4 On RDNA 2. Il expose ses rÃ©sultats en natif, avec FSR 4 et XeSS, dans The Last of Us Part II, en 1440p. Son PC exploite une Radeon 6950 XT et un Ryzen 5800X3D. Ici, le FSR 4 fait gagner quelques IPS par rapport au mode natif TAA dÃ¨s le mode QualitÃ© (101 vs 111). Lâ€™auteur parle dâ€™un Â« rendu trÃ¨s convaincant Â» qui Â« se situe clairement plusieurs crans au-dessus [de celui dÃ©livrÃ© par le FSR 3], mÃªme sur RDNA 2 Â».

Dans le mÃªme fil, un intervenant relate son expÃ©rience avec sa RX 6600 sur Cyberpunk 2077. Il rapporte que le FSR 4 en mode Performance offre une image plus nette que le FSR 2.1 en QualitÃ©, et largement meilleure que le FSR 3.1. CÃ´tÃ© FPS, il constate en revanche une baisse par rapport au FSR 3. Il mentionne entre 70 et 80 IPS avec le FSR 2.1 QualitÃ© ; un gain dâ€™une dizaine dâ€™images par seconde avec le FSR 3 ; et entre 70 et 75 IPS avec le FSR 4 QualitÃ©.

Pour complÃ©ter et revenir au duo FSR 4 / RDNA 3, sachez que ComputerBase avait Ã©galement proposÃ© en fin de semaine derniÃ¨re un guide dâ€™activation du FSR 4 pour des cartes graphiques sous cette archi. Nos confrÃ¨res avaient notamment Ã©valuÃ© le FSR 4 dans Cyberpunk 2077 avec une RX 7900 XTX. Face au succÃ¨s de leur tuto et aux nombreux retours des lecteurs, ils ont toutefois averti que cette manipulation pouvait Ãªtre dÃ©tectÃ©e comme un cheat dans certains titres. En consÃ©quence, ils dÃ©conseillent de la reproduire dans des situations qui exposent Ã des risques de bannissement.