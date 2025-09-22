COMPTOIR
  
register

ComposÃ© par â€”â€”â€”â€”â€” â€”â€” 2015 vues

Le FSR 4 s'adapte aux Radeon RX 6000 : image embellie, frÃ©quence amoindrieâ€¯

Ã€ presque chaque semaine son nouvel Ã©pisode dans la sÃ©rie qui relate les infidÃ©litÃ©s du FSR 4. Contrairement Ã  DiCaprio, dont les conquÃªtes rajeunissent Ã  mesure que lâ€™acteur vieillit, la technologie de mise Ã  lâ€™Ã©chelle dâ€™AMD a le penchant inverse : elle sâ€™embÃ©guine de GPU de plus en plus Ã¢gÃ©s. Alors quâ€™elle avait fait ses dÃ©buts en compagnie des adolescentes cartes Radeon RX 9000, et quâ€™officiellement, elle leur est toujours destinÃ©e, elle a commencÃ© Ã  batifoler hors mariage avec des cartes RDNA 3 â€” aprÃ¨s une fuite de donnÃ©es imputable Ã  AMD. DÃ©sormais, elle sâ€™autorise des escapades rÃ©guliÃ¨res en compagnie de vieillissantes, mais toujours pimpantes, Radeon RX 6000.

Des guides pour RDNA 3

En principe, la connexion entre un GPU RDNA 2 et le FSR 4 nâ€™est pas censÃ©e Ãªtre au programme. La technologie dâ€™AMD exige, dans sa forme actuelle, dâ€™Ãªtre choyÃ©e en FP8. Les donnÃ©es issues du leak ont nÃ©anmoins permis de lâ€™exposer Ã  de lâ€™INT8 ; donc de la rendre accessible aux Radeon RX 7000 ou mÃªme aux GeForce RTX 30.

NÃ©anmoins, les expÃ©rimentations avec des RX 6000 sâ€™accumulent. Par exemple, un membre des forums Chiphell est parvenu Ã  faire fonctionner le FSR 4 sur sa RX 6800 XT dans Stellar Blade, un jeu qui prend en charge le FSR 3. GrÃ¢ce Ã  OptiScaler, il a activÃ© le FSR 4.0.2 dans le jeu avec un sibyllin Â« Model 3 Â», rapporte la source. Par contre, lâ€™absence dâ€™instructions WMMA (Wavefront Matrix Multiply Accumulation) pour les GPU RDNA 2 implique de passer par des opÃ©rations moins efficaces via les unitÃ©s de calcul entier ou DP4a.

En pratique, lâ€™expÃ©rimentateur relÃ¨ve une qualitÃ© visuelle supÃ©rieure pour le FSR 4 par rapport au FSR 3 ; au prix dâ€™une baisse de performances. En mode QualitÃ© avec le FSR 3, le jeu dÃ©passe les 110 FPS. En mode QualitÃ© avec le FSR 4, il oscille de 100 Ã  107 FPS.

fsr4 rx 6800

Â© Chiphell via WCCFTech

Un fil Reddit confirme que ce qui prÃ©cÃ¨de nâ€™est pas un cas isolÃ©. Plusieurs tÃ©moignages indiquent que lâ€™implÃ©mentation fonctionne dans diffÃ©rents jeux et sur diverses cartes. Dans une autre discussion du mÃªme rÃ©seau, un certain NaM777 propose d'ailleurs un guide FSR 4 On RDNA 2. Il expose ses rÃ©sultats en natif, avec FSR 4 et XeSS, dans The Last of Us Part II, en 1440p. Son PC exploite une Radeon 6950 XT et un Ryzen 5800X3D. Ici, le FSR 4 fait gagner quelques IPS par rapport au mode natif TAA dÃ¨s le mode QualitÃ© (101 vs 111). Lâ€™auteur parle dâ€™un Â« rendu trÃ¨s convaincant Â» qui Â« se situe clairement plusieurs crans au-dessus [de celui dÃ©livrÃ© par le FSR 3], mÃªme sur RDNA 2 Â».

resultats fsr 4 rdna 2

Dans le mÃªme fil, un intervenant relate son expÃ©rience avec sa RX 6600 sur Cyberpunk 2077. Il rapporte que le FSR 4 en mode Performance offre une image plus nette que le FSR 2.1 en QualitÃ©, et largement meilleure que le FSR 3.1. CÃ´tÃ© FPS, il constate en revanche une baisse par rapport au FSR 3. Il mentionne entre 70 et 80 IPS avec le FSR 2.1 QualitÃ© ; un gain dâ€™une dizaine dâ€™images par seconde avec le FSR 3 ; et entre 70 et 75 IPS avec le FSR 4 QualitÃ©.

Pour complÃ©ter et revenir au duo FSR 4 / RDNA 3, sachez que ComputerBase avait Ã©galement proposÃ© en fin de semaine derniÃ¨re un guide dâ€™activation du FSR 4 pour des cartes graphiques sous cette archi. Nos confrÃ¨res avaient notamment Ã©valuÃ© le FSR 4 dans Cyberpunk 2077 avec une RX 7900 XTX. Face au succÃ¨s de leur tuto et aux nombreux retours des lecteurs, ils ont toutefois averti que cette manipulation pouvait Ãªtre dÃ©tectÃ©e comme un cheat dans certains titres. En consÃ©quence, ils dÃ©conseillent de la reproduire dans des situations qui exposent Ã  des risques de bannissement.

rdna 3 et rdna 4 cyberpunk 2077 fsr 4

Un poil avant ?

Promopub â€¢ Une clÃ© Office, Windows 11/10 ou autres ? C'est par ici et avec un avis.

Un peu plus tard ...

Asus alimente une RTX 5060 Ti juste par le slot PCIe

Yapa de ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts Ã  tous, c'est open bar !