SK hynix prÃªte pour la production de masse de sa mÃ©moire HBM4

SK hynix a annoncÃ© avoir terminÃ© le dÃ©veloppement de sa mÃ©moire HBM4 et mettre en place la production de masse. Lâ€™entreprise rappelle que cette nouvelle gÃ©nÃ©ration double la bande passante par rapport Ã la HBM3 grÃ¢ce Ã une interface 2â€¯048 I/O. Elle promet des vitesses par broche supÃ©rieures Ã 10â€¯Gbit/s, donc au-delÃ des 8 Gbit/s dÃ©finis par la spÃ©cification du JEDEC.

Efficience et performance, vous connaissez la chanson

Le communiquÃ© souligne Ã©galement une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique amÃ©liorÃ©e de plus de 40â€¯%. Outre la rÃ©duction de la consommation des centres de donnÃ©es, SK hynix estime que la HBM4 apportera des gains de performances pouvant atteindre 69â€¯% (câ€™est prÃ©cis !) pour les systÃ¨mes dâ€™intelligence artificielle, en attÃ©nuant les goulots dâ€™Ã©tranglement liÃ©s aux flux de donnÃ©es.

Â«â€¯Lâ€™achÃ¨vement du dÃ©veloppement de la HBM4 constituera un nouveau jalon pour lâ€™industrie. En fournissant un produit qui rÃ©pond aux besoins des clients en termes de performances, dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et de fiabilitÃ© dans les dÃ©lais, lâ€™entreprise respectera son time-to-market et maintiendra sa position concurrentielleâ€¯Â», a dÃ©clarÃ© Joohwan Cho, responsable du dÃ©veloppement HBM chez SK hynix.

La HBM4 de SK hynix exploite le packaging Advanced MR-MUF (Mass Reflow Molded Underfill) et le procÃ©dÃ© DRAM 1â€¯bnm (10â€¯nm de 5áµ‰ gÃ©nÃ©ration), des choix prÃ©sentÃ©s comme des mesures de rÃ©duction des risques pour un dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle. La capacitÃ© et la hauteur des empilements nâ€™ont pas Ã©tÃ© communiquÃ©es pour le moment.

Comme rapportÃ© plus haut, la norme HBM4 du JEDEC prÃ©voit un dÃ©bit de 8â€¯Gbit/s par broche sur une interface 2â€¯048 bits, soit environ 2â€¯To/s par empilement. SK hynix indique avoir dÃ©passÃ© ce standard et Ãªtre en mesure de fournir plus de 10â€¯Gbit/s. En pratique, lâ€™exploitation de cette vitesse dÃ©pendra des contrÃ´leurs et des contraintes Ã©nergÃ©tiques.

Pour les dÃ©bouchÃ©s, NVIDIA prÃ©voit dâ€™intÃ©grer de la HBM4 Ã partir de sa sÃ©rie Rubin. AMD doit lâ€™utiliser pour ses accÃ©lÃ©rateurs Instinct MI400. Intel lâ€™envisage pour Jaguar Shores. La plupart de ces produits sont attendus pour 2026.