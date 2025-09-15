Borderlands 4 : 68 profils GPU en guise de service après-vente

Généralement, la fastidieuse tâche de tester les performances d’un jeu avec de nombreux GPU incombe à des sites spécialisés. Une fois n’est pas coutume, Gearbox a suivi cette philosophie en publiant un guide d’optimisations assez foisonnant. En mélangeant Radeon et GeForce et différentes définitions, le studio formule pas moins de 68 « préconisations » !

Un jeu premium, vraiment ?

Pour recontextualiser un peu, Borderlands 4 avait dévoilé, à seulement quelques heures de sa sortie, des configurations minimales et recommandées pour le moins élevées. La configuration minimale impose un CPU 8 cœurs, plus précisément au moins un Intel Core i7-9700 ou un AMD Ryzen 7 2700X. Côté GPU, une carte avec au moins 8 Go de VRAM est exigée : NVIDIA RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT, ou mieux. Enfin, il faut 16 Go de RAM minimum. Un système minimal qui est donc clairement au-dessus de la config du joueur Steam lambda. Et qui a été une mauvaise surprise pour ceux qui avaient précommandé le titre.

La sortie du jeu, le 11 septembre, s’est donc logiquement accompagnée des récriminations de joueurs mécontents. Actif sur les réseaux pour défendre son bébé, Randy Pitchford, PDG de Gearbox Entertainment Company, a fait plusieurs déclarations qui ont mis de l’huile sur le feu. Il a par exemple argué que « Borderlands 4 is a premium game made for premium gamers », et invité ceux qui espéraient en profiter sur un vieux PC à passer leur chemin — ou à mettre à niveau leur config. Une approche diamétralement opposée à celle d’un autre jeu phare à venir, Battlefield 6, qui a délaissé le ray tracing pour s’accommoder d’un maximum de configurations.

The minimum and recommended specs are published. The most common hardware is a four year old cell phone. Borderlands 4 is a premium game made for premium gamers. Just as Borderlands 4 cannot run on a PlayStation 4, it cannot be expected to run on too-old PC hardware. Unlike on… — Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 13, 2025

Il a aussi mis en avant le faible nombre de plaintes sur les performances auprès du service client, estimant que les réseaux sociaux amplifiaient artificiellement la polémique.

Fun facts: Customer Service reports for Borderlands 4 at roughly 1% or so of installs.



Using that simple, rounded ratio…



More than half of the tickets (~0.55% of customers) are users reporting difficulty with their SHiFT accounts (lost e-mails/access, etc).



The next highest… — Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 14, 2025

De fait, pour Borderlands 4, certaines vidéos révèlent que même une GeForce RTX 5090 a du mal en 4K. Le test de TechPowerUp affiche 45 IPS pour cette carte, pourtant on ne peut plus premium, en natif dans cette définition. Même le DLSS préconisé par le studio ne fait pas de miracle : 77 IPS en mode Qualité, 94 IPS en mode Performance. Il faut forcément activer la génération d’images pour dépasser les 100 IPS. Assez inquiétant pour un jeu clairement pas époustouflant visuellement et dont le moteur physique paraît moins élaboré que celui de Borderlands 2 sous PhysX en 2012. Beaucoup pointent logiquement du doigt le moteur, l’Unreal Engine 5.

Après avoir attisé les flammes, Gearbox et 2K Games tentent désormais de les étouffer. Le studio a publié ses recommandations censées garantir « plus de 60 images par seconde » pour une large gamme de GPU. Vous trouverez les recommandations pour les GeForce ici ; pour les Radeon là.