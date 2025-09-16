Découvrez l'état du raccordement à la fibre optique en France

Puisque le rapport 2025 sur l'état de l'Internet en France de l’Arcep vous a intéressés, retrouvons, prenez votre souffle, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la Presse, pour un nouveau panorama, certes bien moins touffu. L’organisme a publié en fin de semaine dernière son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit du deuxième trimestre. Il nous apprend qu’au 30 juin 2025, 93 % des locaux sont couverts en fibre optique, et que 3,3 millions restent encore à rendre raccordables. On se rapproche de la promesse de la fibre pour tous en 2025, mais on y est pas encore.

Pas encore les 100 %

Concrètement, fin juin 2025, sur les 44,9 millions de locaux recensés à l’échelle nationale, la couverture en fibre optique atteint 93 %. Autrement dit, 41,6 millions sont raccordables, tandis que 3,3 millions sont toujours en attente. Sur la période étudiée, 520 000 locaux supplémentaires sont devenus raccordables au FttH (Fiber to the home / Fibre optique jusqu'au domicile). C’est pas mal, mais le rythme a baissé de 20 % par rapport au deuxième trimestre 2024. En regroupant tous les services à très haut débit sur réseaux filaires, 42,6 millions de locaux (soit 95 % du total) sont désormais couverts.

Le rapport détaille la couverture fibre par zones. Pour le grand public, ce n’est pas très parlant, mais pour info :

310 000 locaux ont été rendus raccordables dans les zones moins denses par les Réseaux d’Initiative Publique, où il reste 1,6 million à raccorder ;

160 000 locaux ont été raccordés dans les zones moins denses d’initiative privée, qui comptent encore 1,1 million de locaux en attente ;

30 000 locaux ont été rendus raccordables dans les territoires concernés par des AMEL (appels à manifestation d'engagements locaux), où il reste 130 000 locaux à connecter ;

Enfin, 20 000 locaux ont été raccordés dans les zones très denses, où 480 000 locaux restent à raccorder.

Il y a bien sûr de fortes disparités géographiques. En se limitant aux zones très denses, les communes de Paris et Lyon sont en pole position en matière de couverture FttH, avec un taux de 97 %, tandis que Marseille ferme la marche avec 88 %.

Pour les départements, la première place revient aux Yvelines (78) avec 98 % de couverture, mais pour seulement 20 000 locaux. Paris (75) est un point en dessous, mais avec 1 780 000 locaux. À l’autre extrémité, les Bouches-du-Rhône (13) et la Meurthe-et-Moselle (54) ferment la marche avec 88 %, pour 540 000 et 90 000 locaux respectivement.

Petite digression avec cette ancienne mais sordide affaire qui vous fera assurément mal au câble optique :

@orange n a peut être pas autorisé @sfr et @REDbySFR l'accès aux poteaux

On aimerait bien en savoir plus #fibreoptique #villedelacrau @OrangePACA

Passe câble sur la voie aurait très bien ????

Évidemment a nouveau en panne pic.twitter.com/M5rxJADseQ — Yannick TYCHYJ (@TYCHYJYannick) August 12, 2019

En dehors de ces zones spécifiques, une bonne partie de la Bretagne, le Cantal, l'Ardèche et la Yaute affichent les taux de raccordement FttH les plus faibles de l'Hexagone.

Concernant les abonnements, fin juin 2025, 25,7 millions étaient en fibre optique, soit 79 % du total des abonnements internet fixes (et 92 % des abonnements très haut débit). Le nombre d’abonnements fibre a progressé de 620 000 au deuxième trimestre 2025, contre plus de 700 000 au deuxième trimestre 2024. L’auteur du rapport souligne que malgré un ralentissement observé depuis trois ans, la croissance reste soutenue.

Dans le même temps, le nombre d’abonnements à haut débit continue de diminuer, mais le rythme ralentit : -440 000 abonnements au deuxième trimestre 2025, contre -570 000 au deuxième trimestre 2024. Le total d’abonnements à haut débit s’élève ainsi à 4,8 millions fin juin 2025. À cette échéance, cela donne 32,7 millions d'abonnements internet à haut et très haut débit fixe ; en croissance trimestrielle de 60 000, contre +20 000 au même trimestre en 2024.