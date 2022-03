Sans aucun doute longtemps attendue par les joueurs (surtout les sachants), le taux de rafraichissement variable par l'intermédiaire du HDMI-VRR sera bientôt enfin possible sur la PS5 de Sony ! Enfin, d'ici quelques mois encore... Allez savoir pourquoi il aura fallu autant de temps au constructeur japonais pour apporter cette fonctionnalité déjà longtemps présente sur les consoles Xbox de son rival Microsoft. C'est en mai 2018 que le FreeSync et le support du 120 Hz avaient fait leurs débuts dans l'autre camp, avec les Xbox One X et S, et les dernières Xbox Series X et S furent naturellement compatibles HDMI-VRR et FreeSync dès le départ.

Attention, il ne faut pas mélanger les deux, un écran peut supporter le FreeSync, mais pas le HDMI-VRR, l'inverse est vrai aussi. Le HDMI-VRR doit pouvoir fonctionner avec HDR et peut atteindre au maximum 120 Hz, mais le support du Low Frame Compensation est optionnel. Sur le papier, c'est donc à mi-chemin du FreeSync Premium et FreeSync Premium Pro d'AMD.

Justement, dans le cas de la PS5, il s'avère qu'il sera uniquement question du support pour le HDMI-VRR, mais point encore de FreeSync via HDMI, du moins pour l'instant ! C'est étrange, on a un peu du mal à comprendre ce qui empêcherait Sony de le faire, étant donné que le hardware à base de CPU AMD et de GPU Radeon est essentiellement identique à celui d'une Xbox... En tout cas, il faudra évidemment aussi veiller d'avoir un écran pouvant gerer le HDMI-VRR. Dans la plupart des cas, ce sera en principe un écran HDMI 2.1, en vérifiant tout de même bien que la fonctionnalité soit mentionnée quelque part ou a été activitée par le fabricant par la suite via un nouveau firmware.

N'oublions pas que le HDMI-VRR est une fonctionnalité optionnelle, même pour le HDMI 2.1 ! Enfin, certains moniteurs (téléviseurs en particulier) en HDMI 2.0 sont également parfaitement capables de gérer le HDMI-VRR. La technologie n'a jamais été ajoutée formellement au standard HDMI 2.0, mais AMD avait travaillé avec les fabricants (LG et Samsung notamment) pour son implémentation partielle et permettre son activation avec certains téléviseurs via HDMI 2.0 (en somme, pour pouvoir ensuite y coller une étiquette FreeSync). (Source)