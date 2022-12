Test • AMD Radeon RX 7900 XT & RX 7900 XTX

RDNA3 : les chiplets débarquent sur GPU !

Lors du lancement de RDNA2 en 2020, AMD avait surpris beaucoup de monde, avec une architecture diablement efficace en rastérisation et capable de pousser le concurrent dans ses retranchements avec ce type de rendu. Le secret de ce retour au premier plan ? L'introduction d'un cache L3 d'une taille conséquente, couplé avec un process de fabrication plus performant que celui retenu par les verts. Au titre des faiblesses relatives, une implémentation faiblarde de l'accélération du Ray Tracing et l'absence d'unités matricielles dont l'IA est friande. Au final, le bilan restait très positif, avec une tarification initialement parfaitement calibrée (même si la pénurie a longtemps faussé la donne), et un avantage significatif en matière de consommation électrique. Depuis, Nvidia a lancé sa série Ada Lovelace, certes très onéreuse, mais diablement performante et efficiente. AMD y répond aujourd'hui, par le biais de la troisième itération de RDNA. Compte tenu du besoin toujours plus important en nombre de transistors et les prix croissants des procédés de fabrication les plus évolués, les rouges ont décidé de transposer à leur nouveau GPU haut de gamme Navi 31, le design en chiplets de ses CPU (depuis Zen 2). Avec le même succès ? C'est ce que nous vous proposons de vérifier au travers de ce dossier, consacré aux nouvelles Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT Made By AMD (MBA) employant ce nouveau GPU. Quid des performances en rastérisation et Ray Tracing, mais aussi des nuisances sonores, températures et consommation électrique ? Réponses dans ce dossier.

