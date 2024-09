800 euros, mais faut-il pour autant comparer la PS5 Pro à un PC ?

TRIBUNE — L’annonce de la Playstation 5 Pro à 800 euros a suscité bon nombre de réactions outrées ; du genre Sony se moque des joueurs, c'est scandaleux ! trop cher pour une console, etc. D’autant plus que c’est le tarif sans lecteur de disques, et sans le support vertical. En ajoutant au moins le premier élément, la facture avoisinera les 920 euros. Un montant qui permet clairement de se monter (l’une des pierres d’achoppement pour les néophytes — que vous n’êtes pas) un petit PC gaming. Pour la science, nous avons essayé de monter un équivalent à la PS5 Pro (sur la base des caractéristiques à disposition, lesquelles restent assez lacunaires) ; la conclusion est sans appel : un ordinateur calqué sur la configuration de la console de Sony — donc assez mal optimisé par rapport à l’état actuel du marché et du prix des composants — coûte forcément plus cher. Encore faut-il garder à l'esprit que si un PC peut se substituer à une console, l’inverse n’est pas vrai.

La méthode la moins onéreuse pour transformer une PS5 en PS5 Pro

La question du prix de la PS5 Pro

Mettons directement les pieds dans le plat : 800 euros, voire 920 euros avec lecteur, est-ce trop cher pour une console ?

Réponse de Normand : il n’y a pas de réponse juste à cette question ; tout dépendra des ventes. Cette interrogation peut néanmoins être éclairée sous différents angles. Le premier relève très prosaïquement d’un constat : en euros, le prix semble gonflé par rapport à d’autres devises.

Prenons les prix en dollars en nous limitant à l’édition numérique de la console. Outre-Atlantique, cette version a un prix de 449,99 dollars. Sans tenir compte des taxes, en conversion brute, ce montant équivaut à 406 euros. En France, la PS5 numérique coûte 449,99 euros. Autant dire que l’écart n’est pas énorme.

La PS5 Pro, qui est une version numérique par définition, s’affiche à 699,99 dollars / 799,99 euros. En conversion brute, ce montant en dollars vaut 631 euros.

Si l’on raisonne en pourcentage, en dollars, la PS5 Pro coûte 55 % plus cher que la PS5 digitale ; en euros, la hausse est en revanche de 77,77 % ; donc bien supérieure à une basique répercussion de taxes factuellement plus élevées et croissantes à mesure que le prix d’un bien augmente. En maintenant une augmentation de 55 %, le prix de la PS5 Pro serait d’environ 696 euros, que nous pouvons arrondir à 700. De fait, beaucoup d’observateurs s’attendaient à un tel tarif dans nos contrées.

Quoi qu’il en soit, 800 euros est bien un record pour une console de salon. D’aucuns ont souligné qu’en novembre 2006, la PS3 avait débarqué au prix de 600 euros. Qu’à l’époque, une telle somme était comparable à 800 euros de nos jours. En effet, selon le site France-Inflation, 600 euros de novembre 2006 équivalent aujourd’hui à 810 euros. Le site officiel de l’Insee donne un montant un peu moins élevé de 789,01 euros. Mais inutile de chipoter, en gros, en 2024, la PS5 Pro est bien commercialisée à une valeur similaire à celle de la PS3 en 2006.

Reste que cette comparaison a deux limites. La première, c’est que la PS3 incarnait une véritable nouvelle génération. En ce sens, elle apportait de nombreuses innovations hardware inédites et identifiées comme telles (à commencer par le lecteur Blu-ray) sur ce marché, là où la PS5 Pro n’est qu’une version plus puissante d’une machine existante, et qui peut donc apparaître sans réelle plu-value.

La seconde, en lien avec la première, est qu’au même titre que la PS4 Pro n’avait pas supplanté la PS4, la PS5 Pro n’a pas vocation à remplacer la PS5. Ce n’est qu’une version « premium » de la console de 9e génération de Sony. À ce stade, les deux machines vont proposer la même bibliothèque de jeux. Celui qui souhaite simplement jouer à des titres disponibles sur PS5 peut ainsi très bien se contenter des deux modèles actuels ; opter pour une version adaptée à son budget. D'ailleurs, du côté des Xbox Series, il y a aussi deux consoles, dont l'une est bien plus puissante que l'autre ; la seule différence est que Microsoft a joué cartes sur table d’emblée, en proposant directement deux machines (et avec un nivellement tarifaire vers le bas, certes) plutôt qu’en plein cycle.

Dans tous les cas, pour un détenteur de PS5, il serait absurde de considérer l’arrivée de la PS5 Pro comme un préjudice. Et de manière générale, celui qui ne veut pas de PS5 Pro, que ce soit par « principe », par manque de moyens, ou pour nous ne savons quel autre motif, n’est a priori pas forcé de l’acheter... N’en déplaise à quelques hurluberlus, une console n’a pas obligatoirement vocation à être un bien de consommation accessible à tous (de fait, elles ne le sont déjà pas aux tarifs actuels) ; d’autant plus lorsqu'elles jouent la carte « premium ». Bref, au même titre que le PC-iste moyen, équipé d’une RTX 3060 aux dires de Steam, n’éprouve certainement qu’une vague indifférence face à celui qui a une RTX 4090 ou une Radeon RX 7900 XTX, le détenteur d’une PS5 sera invité à faire de même devant un possesseur de PS5 Pro : chacun joue en fonction de ses moyen ; est libre d’investir l’argent qu’il souhaite / dont il dispose dans une activité qui reste, jusqu’à preuve du contraire, un simple loisir.

Un PC qui se prend pour une PS5 Pro coûte forcément plus cher

Venons-en maintenant à des considérations plus terre à terre. Combien coûterait un PC singeant une PS5 Pro ?

En matière de processeur, le topo est clair : 8 cœurs / 16 threads Zen 2, c’est la config du Ryzen 7 3700X.

Concernant la composante GPU, Sony a renseigné une hausse de 67 % du nombre d'unités de calcul par rapport à la PS5 originale. Soit une augmentation de 36 à 60, que supposons, jusqu'à preuve du contraire, toujours être toujours sous archi RDNA 2. En équivalent GPU desktop, nous progressons donc de la RX 6700 à la RX 6800.

Enfin, un autre point d’amélioration a trait au stockage, qui atteint désormais 2 To.

Nous avons tenté de concevoir un équivalent sur le site TopAchat ; sans exploiter aucune promotion, aucun kit Evo, etc. La seule RX 6800 proposée chez ce détaillant — une Sapphire PULSE — coûte 590 euros ; nous l'avons volontairement écartée. Les spécimens de RX 6800 se font de plus en plus rares, mais Amazon.fr propose une XFX Speedster bien plus intéressante à 389 euros.

Pour le reste de la config, nous avons pris les composants les moins onéreux dans la plupart des catégories ; ce n’est bien sûr pas le PC le plus optimisé qui soit, mais vous l’aurez compris, le but est d’avoir une idée un peu générale. Nous avons ajouté le combo clavier / souris le plus minimaliste possible mais obligatoire, fait l’impasse sur un petit ventilateur de boîtier supplémentaire qui serait sans doute bienvenu (il n’y a qu’une turbine de 120 mm en extraction avec notre modèle Aeorocool).

En ajoutant les 389 euros aux 570 euros de TopAchat, nous aboutissons à un facture de 959 euros. Ce montant vaut pour un PC sans OS, non monté, sans Wi-Fi, etc. En ajoutant un ventilateur, un clef Wi-Fi d’entrée de gamme et puis une licence Windows obtenue à bas prix, nous estimons la facture finale à environ 1000 euros. Écartons les coûts annexes comme l’écran ; à l’instar de ce PC, une PS5 est tout aussi inutile sans moniteur, et les deux peuvent être branchés à une TV. À la limite, pour pousser la parallèle jusqu’au bout, ajoutons les 65 euros d’une manette Dual Sense, laquelle est fournie avec la PS5.

Est-ce qu’un tel PC rivaliserait avec la PS5 Pro ? Impossible à dire en l’état, puisque nous ne savons pas encore de quoi la machine est réellement capable — hormis faire fonctionner des jeux sortis ces dernières années avec un peu plus d'aisance que la PS5... Ce qui est certain, c’est qu’en 2024, un tel ordinateur permet de joueur à n’importe quel jeu dans de bonnes conditions. Pour focaliser sur le GPU, une Radeon RX 6800 gère, par exemple, un jeu assez populaire du moment, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ; titre exclusivement current gen qui met clairement à mal la PS5 standard selon les analyses de DF ; à voir comment se débrouillera la Pro.

À long terme, pour l’individu exclusivement joueur, nous pouvons quand-même supposer que la PS5 Pro garantira de jouer plus longtemps aux nouvelles parutions. Il est probable que cette console accueille des jeux au moins jusqu’en 2028, voire jusqu’en 2030 en se basant sur le cycle de vie de la PS4 (sortie en 2013, et qui a toujours droit à certaines productions phares récentes). Ceci dit, le PC-iste s’y retrouvera aussi sur d’autres aspects habituellement cités (prix d'achat des jeux, absence d'abonnement online...)

Et avec 800 euros, ont peut jouer à autre chose qu'au Démineur sur PC ?

Quoi qu’il en soit, avec plus de 1000 euros, nous avons largement dépassé le budget. La PS5 Pro l’emporte. Ceci dit, s’il est quasiment impossible de monter un PC un tantinet gaming en partant de rien en s'alignant sur le prix des PS5 et Xbox Series X (549 euros), le seuil fixé à 800 euros par la PS5 Pro dégage plus de possibilités.

En attestent les deux configs ci-dessous. Certes, ce ne sont pas des machines de guerre, et elles ciblent clairement le 1080p ; leur CPU commence à accuser le poids des années, et leur GPU est plutôt modeste (mais à l’image des cartes graphiques qui dominent le classement Steam, toutes issues des séries XX6X). Après, soyons clairs : ce n'est pas foncièrement le sujet, mais que vous jouiez en 1080p / Medium ou en 4K / Ultra à une daube, celle-ci reste une daube ; en 4K / Ultra ou en 1080p / Medium à un bon jeu, celui-ci reste un bon jeu. Gardons aussi à l'esprit que, toujours sur la base de la dernière enquête Steam sur le matériel, le joueur PC typique n'a pas une config à base de Ryzen 9 9950X et de RTX 4090, loin de là.

Deux exemples de configurations, parmi d'autres...

Ceci dit, l’un des principaux freins à toute cette projection a naturellement trait au montage du PC, étape qui effraie le grand public. Précisons donc que TopAchat facture sa formule assemblage de base 73 euros, mais qu’il faut compter jusqu’à 140 euros pour un préparation complète du PC (assemblage, installation de Windows — qu’il faut donc payer plein pot — et mises à jour).

Enfin, les configs présentées ici n’ont aucune valeur prescriptive. Elles ont été faites assez rapidement et sans grande concertation simplement pour servir l’actu, avec pour critère premier, le prix. Il est certainement possible d’optimiser ou de choisir des composants plus pertinents, et bien entendu de saisir diverses offres promotionnelles. Si vous avez du temps à tuer et envie de relever un petit défi, n'hésitez pas à proposer votre config idéale à 800 euros dans les commentaires.

Et maintenant, on joue sur PC ou sur consoles ?

Terminons par quelques mots assez généraux sur un débat sempiternel, et en lien avec notre titre : pour jouer, consoles ou PC ? Pas de panique, nous n’avons pas l'intention de nous en mêler, et encore moins la prétention de le trancher ; que les partisans de chaque camp continuent à s'invectiver par réseaux interposés. De fait, en l’état, ce sont certainement deux plateformes qui peuvent être autant complémentaires qu’opposées. Ceci dit, les mois à venir s’annoncent intéressants pour le marché des consoles.

En prenant un peu de recul, la sortie de la PS5 Pro est une aubaine. Jusqu’ici, dans la controverse évoquée ci-dessus (qui soyons clairs, est très amplifiée), deux arguments indiscutables sont souvent avancés en faveur des consoles : le prix (à court terme) ; le confort et la simplicité d’utilisation de ces machines. Avec une tarification qui va flirter dangereusement avec celle d’un PC décent (surtout si vous comptez le lecteur de disques), la PS5 Pro va rendre plus ou moins caduc le premier. Les ventes de cette version, mais aussi celles de la PS5 standard dans le même temps, seront certainement assez riches d’enseignement. Bilan dans quelques mois !