TFTCentral également a suivi cette histoire et partagé un article plutôt élaboré à ce sujet. La réponse qu'ils ont obtenue de HDMI.org est d'ailleurs plutôt intéressante : en réalité, le HDMI 2.0 n'existe plus et plus aucun appareil ne devrait (en théorie) afficher une telle spécification, celle-ci n'étant maintenant plus référencée (théoriquement, chaque écran devrait donc renommer son HDMI 2.0 en HDMI 2.1 ?) ; toutes les fonctionnalités du HDMI 2.0 sont à présent un sous-ensemble de la certification 2.1 ; toutes les nouvelles fonctionnalités et capacités généralement associées au HDMI 2.1 sont bel et bien parfaitement optionnelles (y compris la bande passante de 48 Gb/s, le VRR, l'ALLM, le FRL, etc., voir le tableau ci-dessous) ; enfin, un appareil se réclamant d'une compatibilité HDMI 2.1 est en principe obligé d'indiquer clairement quelles sont les nouveautés supportées (et l'on peut tout à fait compter sur les constructeurs pour le faire, mais bien sûr) !

En gros, cela veut dire que l'appellation HDMI 2.1 n'a absolument aucune signification pour le consommateur contrairement à ce qui fut largement anticipé et mis en avant au départ, il va donc falloir creuser pour savoir ce qui vient vraiment avec. Et si HDMI 2.1 est indiqué seul, l'écran ne devrait en principe ne supporter aucune des 7 nouveautés, en supposant que le constructeur ait rédigé sérieusement sa fiche technique. De plus, il faudra probablement aussi s'attendre à ce que le HDMI 2.0 soit progressivement remplacé par le 2.1 sur les fiches techniques, alors qu'il s'agira toujours exactement de la même chose. Comme un air de déjà vu ? À peine : USB 3.0, USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1...

Forcément, la pertinence de mettre le HDMI 2.0 à la retraite interroge beaucoup. N'aurait-il pas été préférable de le conserver en parallèle du HDMI 2.1, afin que ce dernier serve exclusivement à identifier les écrans possédant toutes les nouvelles fonctionnalités ? Ou alors d'introduire des niveaux différents, comme HDMI 2.1, 2.2, 2.3, etc. ? Peut-être. Bref, clairement un bordel en devenir, car ce qu'on a vu pour l'instant se faire sur le marché est largement contraire à ce que préconise le consortium HDMI, et ce sera naturellement l'acheteur peu informé qui en souffrira en premier, comme d'habitude. Cela dit, ce n'est encore que le début, espérons que les constructeurs se ressaisiront... (Source)