16,7 TFLOPS plutôt que 33,5 TFLOPS : la supposée fiche technique de la PS5 Pro clarifie certains aspects

Le 10 septembre dernier, Sony officialisait la PlayStation 5 Pro ; cette console presque aussi onéreuse qu'un PC Gamer sera disponible dans les boutiques à partir de jeudi prochain, le 7 novembre. Celle qui s’annonce comme la console la plus puissante du moment (et sans doute des deux ou trois prochaines années) a déjà été démontée par une chaîne YouTube brésilienne. Dans le même temps, sa prétendue fiche technique a été publiée sur le réseau social X.

PS5 Pro : de RDNA 2 à RDNA 3

La chaîne TAG a exploré les entrailles de la PlayStation 5 Pro dans la séquence ci-dessous publiée hier. Contrairement à d’autres études du genre, à l’image de celle d’Austin Evans portant sur les nouvelles Xbox Series X, il n’y a malheureusement pas de comparaison directe avec la PS5 originale (celle de 2020) ou sa déclinaison actuelle (couramment appelée Slim, y compris par Sony). À première vue, l’agencement n’a toutefois pas beaucoup changé.

Depuis, les nombreuses vidéos de déballage réalisées par la presse, à l’image de celle du JEUXACTU, ont révélé qu’en matière de gabarit, la PS5 Pro est aussi haute que le modèle de 2020 mais tout de même moins imposante que cette dernière.

C’est ce que suggérait déjà la supposée fiche technique de la PS5 Pro divulguée par un certain Ben le 2 novembre. Celle-ci renseigne de dimensions de 388 x 89 x 216 mm. Pour la comparaison, la PS5 de base fait 390 x 104 x 260 mm ; la PS5 Slim, 358 x 96 x 216 mm (358 x 80 x 216 mm pour l’édition numérique). Quant au poids, la PS5 Pro, qui n’a pas de lecteur de disques intégré, ferait 3,1 kg. À titre indicatif, la PS5 Slim standard pèse 3,2 kg, la PS5 Slim Digital, 2,6 kg, et la PS5 de 2020 carrément 4,5 kg.

PS5 Pro specs are officially out thanks to early shipments arriving to buyers in foreign countries



Has 16GB of RAM for developers, 2GB module for the system (18GB RAM) and a 16.7 teraflop GPU.



Can’t wait to see what Rockstar cooks with this hardware pic.twitter.com/XCGqhQc3GB — Ben (@videotechuk_) November 2, 2024

Le document contient deux informations importantes. La première est la mention d’un drôle d’ajout : 2 Go de DDR5 en plus des 16 Go de GDDR6 partagés. Beaucoup de confrères stipulent qu’il s’agit de mémoire réservée à l'OS qui marque une rupture avec le précédent système de mémoire unifiée. Nous avons pour notre part de sérieux doutes sur ce postulat : nous voyons plutôt ces 2 Go de DDR5 comme un DRAM Cache du SSD, la règle usuelle étant 1 Go par 1 To de capacité.

La seconde est bien sûr les 16,7 téraflops avancés pour le GPU. Cette mention permet de lever une ambiguïté. Nous avons parlé jusqu’ici, au milieu de la meute d’autres médias, de 33,5 TFLOPS pour la PS5 Pro, contre 10,3 TFLOPS pour la PS5. Force est de constater que c’est un chiffre tendancieux, susceptible d'induire en erreur : vous le savez, RDNA 3 gonfle ces performances maximales de calcul en simple précision pour les Radeon RX 7000 par rapport aux précédentes générations RDNA du fait de son mode Dual Issue. Ces 16,7 TFLOPS peuvent donc être interprétés comme « l'équivalent » RDNA 2 en somme, sans la surenchère du Dual Issue de RDNA 3. Ils permettent aussi de nuancer l'écart de performance avec la Xbox Series X (donnée à 12,15 TFLOPS FP32), ainsi qu'avec les GeForce RTX, mais aussi les Radeon pré-RX 7000 (telles que la RX 6900 XT et ses 23,04 TFLOPS FP32).

Vous êtes donc prévenu que si un site comme LDLC, par exemple, mentionne « AMD RDNA 2 10.3 TFLOPs » en en-tête de la page de la PlayStation 5 Slim, mais « RDNA 3 33.5 TFLOPs » pour celle de la PS5 Pro (console pour laquelle la fiche technique reste très lacunaire au moment où nous rédigeons), cela ne signifie pas que la console embarque un GPU trois fois plus puissant qu’autrefois. De fait, Sony écrit au sujet de ce « GPU amélioré » que « nous passons à un GPU possédant 67 % d’unités de traitement de plus que les consoles PS5 actuelles avec une mémoire 28 % plus rapide. Il en résulte un rendu 45 % plus rapide pour les jeux, ce qui garantit une expérience nettement plus fluide ».

Il reste encore plusieurs questions en suspens, notamment en matière de ray tracing (le GPU de la PS5 Pro est censé intégré des IP issues de RDNA 4) et de consommation (vous aurez certainement remarqué la puissance maximale renseignée de 390 W pour cette machine !). Au moins, nous aurons les réponses d’ici peu.