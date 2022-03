La RX 6400, un temps annoncée pour nos machines, fut finalement réservée aux intégrateurs et autres OEM. Elle ne se trouvait donc qu'en configuration, et donc pas au détail dans nos boutiques, physiques et VPC. Il faut dire que l'accueil réservé à sa grande soeurette la RX 6500 XT était pour le moins sulfureux, il était cependant logique et argumenté, comme en témoigne notre article dédié. Alors, voir la RX 6400 arriver au détail, c'est quand même une surprise, et aussi un témoin que la situation de production des GPU s'améliore.

C'est sous les traits d'une RX 6400 GIGABYTE Eagle que nous rencontrons NAVI 24XL, avec ses 768 stream processors, ses 4 gigots de GDDR6 à 14 Gbps sur bus 64-bit, ses 16 Mio d'Infinity Cache. Et cerise sur le gâteau, le TDP de 53 W se suffit à lui-même avec le bus PCIe. Elle sera lancée le 20 avril, ce jour-là, elle risque d'être beaucoup éclipsée par un certain 5800X3D.

Pour autant, est-ce une bonne nouvelle ? Pas forcément, quand on sait que la RX 6500 XT a des capacités d'encodage matériel désactivées, et que la RX 6400 se destine plutôt à ce marché, c'est une naissance qui part mal quand même, à moins que le prix soit canon. Quelle idée a eue AMD sur ce coup ? (Source VDCZ)