Dire qu’en 2016 Samsung ne voyait aucun avenir aux TV OLED, le coréen doit certainement s’en mordre un peu les doigts de voir son compatriote venir ainsi piétiner les plates-bandes de ses QLED sur le terrain des téléviseurs se voulant gaming. Cela dit, n’oublions pas que Samsung se concentre beaucoup sur la technologie Micro LED, la bataille des meilleurs pixels n’est pas encore terminée. En attendant, les TV continuent leur percée sur le marché du jeu vidéo, l’écart avec les moniteurs PC se resserrant encore un peu à chaque génération.

L’année dernière, LG avait obtenu la bénédiction de Nvidia pour apposer le label G-Sync Compatible sur plusieurs de ses dernières TV OLED, ce dans le cadre de la démocratisation du Variable Refresh Rate — que toutes les futures consoles devraient par ailleurs supporter avec le HDMI 2.1. Bien que le VRR au sens large inclut aussi la compatibilité avec le FreeSync d’AMD, cela nécessite forcément un firmware autorisant son activation, et c’est désormais le cas pour les TV OLED CX (par exemple, celui-ci) et GX de 2020 de LG !

La 48CX, maintenant avec FreeSync Premium (image non officielle).

En effet, le firmware 03.10.20 publié par LG pour les US et l’Europe active le support du FreeSync Premium sur une plage de 40-120 Hz. Pour rappel, il s’agit de la version FreeSync imposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz en Full HD au minimum, des latences réduites et la prise en charge du Low Frame Compensation. Notez que le support FreeSync Premium suffit apparemment pour la prise en charge du HDR sur une TV (c’est le cas sur ces modèles de LG), contrairement aux écrans de PC devant afficher un niveau de certification FreeSync Premium Pro… Super, encore un choix marketing incohérent et source potentielle de confusion, à se demander quel était donc vraiment l’intérêt de « clarifier » la certification FreeSync…

En tout cas, des utilisateurs auraient déjà confirmé que le HDR fonctionne correctement avec FreeSync sur les TV CX et GX. Les heureux propriétaires peuvent donc désormais profiter du support simultané pour HDMI VRR, G-Sync Compatible et FreeSync, et c’est tant mieux ! Une mise à jour serait également en chemin pour activer FreeSync sur les modèles OLED BX et ZX de 2020 (peu ou pas d'espoirs pour les années précédentes, hors modding). Dans tous les cas, la maj peut être effectuée via une clé USB ou directement depuis le téléviseur connecté à internet.

On rappelle tout de même que ce n’est pas la première fois que FreeSync est supporté sur une TV, Samsung le fait déjà depuis 2018. Il est évident que c’est l’un des nouveaux terrains de confrontation pour les constructeurs dans l’espoir de se faire une place dans le salon ou sur le bureau des joueurs, avec PC ou console (après tout, aucune console n’a besoin du G-Sync). Par ailleurs, Sony vient aussi d’introduire sa première TV compatible HDMI VRR, mais qui nécessite encore un nouveau firmware pour l’activer. (Source : FlatpanelsHD)