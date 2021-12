Voilà les pilotes GeForce 497.29. Ils apportent le meilleur support possible pour GTFO, ainsi que pour le jeu Horizon Zero Dawn. Pour ce dernier, est-ce une amélioration du DLSS qui était pourtant le 2.3.5 ? Pour voir notre comparatif, vous pouvez accéder à notre test sur ce lien.

Beaucoup d'autres jeux ont leur profil ajouté au GeForce Experience, la trilogie GTA, Chorus, HZD, Wartales, WoW Shadowlands, EVE Online, TES Online et Thunder Tier One. Plusieurs bugs ont été résolus, surtout deux qui touchaient Microsoft Flight Simulator : le jeu crashait et revenait sur le bureau pendant une partie, et des artefacts e textures au sol intervenaient de temps en temps.