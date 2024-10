Enfin un point positif pour la GeForce RTX 5080, alors que la RTX 5070 déconcerte

Fin septembre, le leaker kopite7kimi a publié les prétendues caractéristiques des GeForce RTX 5090 et RTX 5080. Alors que la première affiche des spécifications démesurées, la seconde fait un peu de la peine : elle marque des évolutions très timides par rapport à la GeForce RTX 4080, lesquelles sont assorties d’une quantité de VRAM désespérément bloquée à 16 Go. Depuis cette publication, de l’air a circulé sous les PCB. Une rumeur a suggéré le lancement ultérieur d’une RTX 5080 mieux dotée en mémoire vidéo dédiée (mais pour cela, il faudrait patienter jusqu'à l'arrivée de puces GDDR7 de 24 Gbit) ; désormais, c’est au tour de WCCFTech d’apporter ses pierres à cet édifice de rumeurs ; l'une d'elles est cachetée « 32 Gbit/s ».

Une RTX 4080 FE en mode RTX 5080 © WCCFTech

RTX 5080 : 16 Go, mais à 32 Gbit/s ?

D’après notre confrère Hassan Mujtaba, lequel cite des informations glanées auprès de « ses propres sources », NVIDIA privilégiera la qualité à la quantité pour la GeForce RTX 5080 : selon lui, l’entreprise l’équipera bien de 16 Go de GDDR7, mais avec des puces cadencées à 32 Gbit/s et non à 28 Gbit/s comme précédemment suspecté. Cette mémoire plus véloce ferait donc passer la bande passante de 896 Go/s à 1024 Go/s, soit un débit (très) légèrement supérieur à celui de la GeForce RTX 4090 (1008 Go/s). Quant à la RTX 5090, elle resterait sur de la VRAM à 28 Gbit/s.

Pour le reste, pas de changements. L’article de notre confrère confirme le recours au GPU GB203-400 avec 84 processeurs de flux activés, soit 10 752 cœurs CUDA. Par rapport aux 170 SM / 21 760 cœurs de la RTX 5090, cela représente une baisse de 50,6 % ; elle est plutôt de 40,6 % entre la GeForce RTX 4090 et la RTX 4080.

En matière de TBP, l’article de notre confrère étaye les 400 W pour la RTX 5080 et les 600 W pour la RTX 5090. Ces puissances correspondent à des augmentations de respectivement 25 % et 33 % par rapport aux cartes Ada Lovelace de même rang.

La RTX 5070 aussi attendue en janvier, mais espérons une mauvaise blague

L’article source évoque aussi une carte graphique restée discrète jusqu’ici : la GeForce RTX 5070. Selon notre confrère, NVIDIA présentera finalement cette référence au côté de RTX 5080 et RTX 5090 lors du CES 2025, mais la commercialisera plus tardivement. Il ne renseigne pas des caractéristiques aussi détaillées que pour les RTX 50 précitées, mais évoque un GPU GB205 comprenant au mieux 50 SM / 6 400 cœurs CUDA ; un TBP de 250 W ; seulement 12 Go de VRAM exploités via un bus de 192 bits. Autant dire que ce n'est pas fou.

NVIDIA a annoncé récemment que Jensen Huang prononcerait un discours le lundi 6 janvier à 18 h 30 dans le cadre du CES 2025. Il y a fort à parier que le PDG arborera fièrement une veste en cuir sur ses épaules et quelques cartes graphiques dans les mains.

Carte graphique RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 SKU PG144/145 SKU 30 PG144-147 SKU 45 PG147 SKU ? PG139 SKU 330 PG139 SKU 360 PG141 SKU 344 GPU Blackwell

GB202-300 Blackwell

GB203-400 Blackwell

GB205 Ada Lovelace

AD102-300 Ada Lovelace

AD103-300 Ada Lovelace

AD104-250 Processeurs de flux 170 (192 max pour le GPU) 84 (84 max pour le GPU) À déterminer (50 max pour le GPU ?) 128 76 46 Cœurs CUDA 21 760 10 752 À déterminer 16 384 9 728 5 888 VRAM 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 12 Go GDDR7 24 Go GDDR6X 16 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X Vitesse mémoire 28 Gbit/s 32 Gbit/s À déterminer 21 Gbit/s 22,4 Gbit/s 21 Gbit/s Bus mémoire 512-bit 256-bit 192-bit 384-bit 256-bit 192-bit Bande passante mémoire 1792 GB/s 1024 Go/s À déterminer 1008 Go/s 717 Go/s 504 Go/s TGP 600W 400W 250W 450W 320W 200W Connecteurs 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 Interface PCIe PCIe 5.0×16 PCIe 5.0×16 PCIe 5.0×16 PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16 Date de présentation Janvier 2025 Janvier 2025 Janvier 2025 Septembre 2022 Septembre 2022 Avril 2023