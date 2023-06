Directstorage amélioré jusqu'à 18 % avec les derniers pilotes GeForce 535.98

Avec l'arrivée de Diablo IV, NVIDIA sort évidemment son Game Ready driver pour en tirer toute la quintessence en particulier sur les GPU les plus modestes, cibles majeures pour ce genre de titre AAA (voire AAA²), on se doute que sur les GPU récents et parfaitement hors de prix, le moteur va cracher du FPS à foison même si vous jouez en UHD. Chose par ailleurs parfaitement inutile pour ce type de gameplay où les 60 fps feront magnifiquement le job, voire même moins avec un synchro verticale adaptée.

Tout ça, c'est grace au diable.. Même si DirectStorage n'est pas encore supporté sur D4.

Mais le sujet est ailleurs. Le pilote apporte en effet une amélioration significative à la décompression GPU, apportant de fait un boost intéressant en particulier si si vous disposez d'un SSD PCIe 5.0 via l'API DirectStorage. Selon Compusemble via Tom's, ces optimisations déjà présentes dans les 535.50 beta, sont particulièrement visibles sur le T700 de Crucial, le SSD le plus rapide du moment, avec un bond de bande passante allant de 28,09 Go/s à 33,12 Go/s, soit 18 % de mieux via une "simple" mise à jour de pilote. En résulte IRL des temps de chargement réduit du même ordre (17 %) mesurés sur Forspoken ; le gain constaté sur un SSD PCIe 4.0 n'est lui que de 2 %.

Dit comme ça, ce n'est pas ouffissime. Cela montre en revanche que l'adoption de DirectStorage poursuit son chemin et que l'arrivée des SSD PCIe 5.0 avec leurs débits de porcs pourraient bien faire — enfin — avancer les choses de manière un peu plus significative.

