Les annonces officieuses ont été légion ces dernières semaines quant aux futures cartes NVIDIA, et surtout celles de la génération Ampere. Si on a un schéma qui s'est dessiné, nous avons des pseudo-certitudes sur la RTX 3090 Ti. De toutes les cartes pressenties, c'est elle qui aurait eu son planning maintenu, avec une sortie qui serait prévue le 27 janvier prochain. Elle embarquera un GA102 complet, affichant 10752 cuda cores FP32, 24 Gio de GDDR6X à 21 Gbps, un bus 384-bit, 336 TMU, 336 tensor cores, et 84 RT Cores.

En tout cas, la rumeur a passé un cap, avec l'apparition sur la toile de la boite de la RTX 3090 Ti ASUS TUF, ainsi que la photo imprimée dessus de la carte. On aurait pu penser à un fake, même s'il y a deux boites, mais VDCZ a comparé la RTX 3090 TUF avec la "RTX 3090 Ti", et il y a une différence assez frappante entre les deux : les ventilateurs ont plus de pâles, et le radiateur parait plus épais. Cela est dû au TDP de 450 W supposé de la carte, qui a une bride lâchée de 100 W par rapport à la RTX 3090. 100 W , c'est énorme, ce ne sont pas les 256 cuda cores qui devraient l'expliquer, possiblement la GDDR6X plus véloce, mais il y a autre chose derrière tout ça, nous ne savons pas quoi. Nous saurons un jour ! Il y a bien des chances qu'il y ait une grande part de vérité là-dedans, puisque la source a retiré sa page depuis.