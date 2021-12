Intel devrait théoriquement dévoiler les autres chipsets qui composent sa gamme 600 le 4 janvier prochain, lors de son salon CES dématérialisé. Pour autant, on n'en sait pas plus sur la date d'arrivée dans le commerce des cartes qui en seront équipées. IT Home vient de donner des infos glanées auprès de ses sources, proches des Chinois du FBI qui décident de tout !

Selon notre confrère, les cartes à base de B660 et H610 devraient être à la vente à partir du 5 janvier, donc le lendemain de l'annonce. Des cartes moins onéreuses, abaissant le ticket d'entrée Alder Lake, c'est bien, mais sans mémoire DDR5, ça perd de son intérêt, même si des cartes DDR4 devraient être disponibles. Les quantités, en tout cas, devraient être légères, pour augmenter régulièrement d'après la source.

En revanche, il se pose le cas épineux du H670. Les cartes qui l'équiperaient seraient au même prix que les cartes Z690 les plus basses, aussi ce chipset aurait un avenir très incertain. Ce qui semble acquis, c'est que les mobales H670 devraient arriver bien plus tard ans le calendrier, il était même question d'une annulation pure et simple, mais ce n'était que des rumeurs et mauvaises interprétations d'une autre source MyDrivers. Il faut dire que le chinois ou le mandarin, ce n'est pas étudié dans toutes les écoles du monde hors Asie !

Vous pouvez toujours retrouver le listing des cartes prévues sur ce billet, et les différences entre chaque chipset de la série 600 - il y en a donc 4 - sur celui-ci.