GeForce RTX 50 Series : la fenêtre de lancement se précise

La commercialisation des premières GeForce RTX 50 Series en 2024 n’est pas une projection farfelue ; elle est même attendue. Une sortie au quatrième trimestre pour les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 semble se confirmer. C’est en tout cas la fenêtre avancée par plusieurs partenaires de NVIDIA.

RTX 5090 : une carte vendue au prix d'une clim ?

Les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 pour lancer les festivités

Bon, gageons que cette prévision ne devrait pas vous chambouler outre mesure. NVIDIA n’a pas fait d’annonces officielles à ce sujet, mais l’hypothèse du lancement des premières GeForce RTX 50 Series d’ici la fin d’année est étayée par de nombreux indices.

Déjà, l’entreprise a récemment introduit son architecture Blackwell, avec le GPU B200 pour les centres de données. Or, les futures GeForce doivent également exploiter cette architecture graphique. Ensuite, cette génération – du moins chez NVIDIA – doit marquer l’adoption (progressive ?) de la mémoire GDDR7. À l’occasion de la GTC, les principaux fabricants ont évoqué une production en masse dans le courant de l’année. Enfin, en matière de calendrier, cela fait plusieurs générations que NVIDIA a opté pour un rythme bisannuel. Les premières GeForce RTX 40, les GeForce RTX 4090 et RTX 4080, remontent à octobre et novembre 2022 respectivement ; anticiper l’arrivée de leur successeure en fin d’année 2024 n'a rien de délirant.

D’autre part, l’introduction des références les plus haut de gamme, dans un premier temps, ne serait pas non plus une excentricité de la part de NVIDIA. Comme rappelé ci-dessus, la GeForce RTX 4090 avait ouvert la voie des cartes Ada Lovace en octobre 2022 ; sa petite sœur , la GeForce RTX 4080, avait suivi le mois suivant.

Par contre, alors qu’AMD avait répliqué à l’offensive de NVIDIA avec ses Radeon RX 7900 XTX / XT en décembre 2022, l’entreprise dirigée par Lisa Su s’abstiendrait de contrer sa concurrente sur le segment très haut de gamme avec RDNA 4. À en croire les rumeurs, AMD se focaliserait sur des cartes plus modestes. La société proposerait une série articulée autour de deux GPU, Navi 48 et Navi 44.

D'ailleurs, le troisième acteur, Intel, devrait adopter une approche similaire avec ses GPU Battlemage.

GeForce RTX 50 Series : des spécifications encore floues

L’indiscrétion du jour (via UDN et BoardChannel) ne révèle rien des caractéristiques des deux cartes en question. Et pour cause, NVIDIA ne les aurait pas encore finalisées. Rien de très inédit là non plus, la société nous ayant habitué aux changements de dernière minute – en témoigne le cas de la GeForce RTX 4080 12 Go.

Ceci étant, selon les rumeurs les plus optimistes, la GeForce RTX 5090 exploiterait un GPU GB202 avec 32 Go de GDDR7 exploités via un bus de 512 bits. Même avec une VRAM cadencée à 28 Gbit/s, une telle configuration aboutit à 1792 Go/s de bande passante mémoire, soit une belle hausse par rapport à la RTX 4090 (1 To/s environ). Quant à la GeForce RTX 5080, il est question d’un GPU GB203, de 24 Go de GDDR7, et d'une interface de 384 bits.

Outre cette mémoire de nouvelle génération, les GPU exploiteraient l’interface PCIe 5.0. Bien sûr, ils hériteront des accélérateurs RTX de génération Blackwell.

Notez que les GeForce RTX 5070 et RTX 5060, ainsi que diverses déclinaisons Ti, n’ont fait l’objet d’aucune fuite sérieuse ces derniers mois. Il est très probable que de telles solutions n’arrivent que courant 2025.

Enfin, ce ne sera pas un scoop, mais beaucoup d'observateurs s’attendent à une hausse des tarifs, à gamme équivalente, par rapport aux GeForce RTX 40 Series.