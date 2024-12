GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 : une bonne nouvelle, et une mauvaise

GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 : une bonne nouvelle, et une mauvaise

GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 : une bonne nouvelle, et une mauvaise

Intel a ouvert le bal des cartes graphiques de nouvelle génération en lançant une Arc B580 plutôt remuante. Comme nous l’avons montré dans notre revue de tests, cette référence se hisse bien au niveau de la GeForce RTX 4060 de NVIDIA, et éclipse les Radeon RX 7600 / XT d’AMD.

© NVIDIA

Mais forcément, les deux sociétés précitées n’ont pas l’intention de laisser la ballerine d’Intel monopoliser la scène : elles répliqueront début 2025 avec des cartes issues des ballets Blackwell et RDNA 4. Parmi celles-ci, les GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti sont logiquement attendues. Ces petits rats ne sont bien sûr pas destinés à recevoir le titre d’Étoile réservé à la GeForce RTX 5090, voire à une hypothétique RTX Titan, mais se consoleront en devenant certainement, comme leurs prédécesseurs, le choix de la masse des joueurs. Hassan Mujtaba de WCCFTech prétend avoir connaissance de certaines de leurs spécificités.

16 Go de GDDR7 pour la GeForce RTX 5060 Ti, 8 Go pour la RTX 5060

Précédemment, nous avons eu quelques détails sur le flagship susmentionné ainsi que sur les GeForce RTX 5080 et RTX 5070. Pour les RTX 5060 Ti et RTX 5060, les informations de notre confrère se résume à deux données principales : la quantité de VRAM et la date de sortie.

Les GeForce RTX 5060 et 5060 Ti exploiterait une même carte de référence appelée PG152 ; vraisemblablement, le GPU GB206. D’après Hassan Mujtaba, la seconde profite de 16 Go de mémoire GDDR7, tandis que la première reste bloquée à 8 Go. Pour les deux références, le bus mémoire serait de 128 bits. En supposant une vitesse mémoire de 28 Gbit/s, cela donne une bande passante mémoire de 488 Go/s, contre 288 Go/s pour la GeForce RTX 4060 Ti et 272 Go/s pour la GeForce RTX 4060.

La standardisation des 16 Go de VRAM serait forcément une bonne chose pour la GeForce RTX 5060 Ti. Rappelons que pour la gamme Ada Lovelace, le modèle initial avait 8 Go. NVIDIA a introduit une variante à 16 Go ensuite. Dans les jeux actuels, l’écart est globalement faible en 1080p, mais se fait néanmoins ressentir en 1440p, en particulier avec du ray tracing activé.

Pour la GeForce RTX 5060 par contre, nul doute que les 8 Go seront un frein pour certains utilisateurs — même la petite sœur de l’Arc B580, la B570, offria 10 Go. Notre confrère n’exclut pas une nouvelle variante lorsque des modules GDDR7 de plus grande capacité seront produits en masse. Quoi qu’il en soit, en 2025, 8 Go cantonneront la future star des GeForce à du 1080p.

Les autres caractéristiques, comme le nombre de cœurs CUDA, RT, Tensor, restent inconnues. Hassan Mujtaba argue par contre avoir connaissance de la fenêtre de lancement des RTX 5060 Ti et RTX 5060 : entre fin février ou début mars. Cette prédiction contredit de précédentes rumeurs qui tablaient plutôt sur une sortie au deuxième trimestre 2025.