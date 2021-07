Un GPU RTX sur une machine ARM et Linux ? C'est possible à partir d'aujourd'hui

Si NVIDIA a toujours un peu de mal à conclure son affaire pour ajouter Arm à sa famille, cela n'a pas l'air d'empêcher le fabricant à consommer son futur mariage en secret. En effet, malgré leurs déboires pour obtenir l'architecture tant prisée par le monde mobile, les verts ont commencé à prévoir des couples efficaces entre CPU ARM et GPU Ampere, permettant d'ajouter du RTX dans des machines différentes des PC classiques en x86. Nous ne sommes pas sur un développement exclusif comme AMD avec Samsung, mais plutôt sur l'utilisation de GPU déjà connus avec des processeurs ARM via l'interface PCIe.

Pour se faire, NVIDIA a présenté aujourd'hui durant la GDC une machine utilisant le processeur Kompanio 1200 de chez MediaTek - un modèle utilisé sur certains Chromebook - qui arrivait à faire tourner le jeu Wolfenstein : Youngblood avec le RTX et le DLSS d'activé. Un progrès, surtout lorsque l'architecture ARM sera disponible sur Windows 11, et tourne sur un paquet de distributions Linux. Et c'est d'ailleurs l'autre point, puisque les verts font coup double, en apportant le support de toutes leurs technologies récentes dédiées au gaming pour le Pingouin, que ce soit pour du x86 ou de l'ARM.

Cependant, il va falloir observer si l'opération de séduction va fonctionner, car changer d'architecture signifie changer le développement et la compilation des jeux, qui devront donc proposer des builds x86 ou ARM, et Windows ou Linux. Il serait donc surprenant de voir tous les studios de jeux vidéos adhérer directement à cette nouveauté, néanmoins cela reste un grand progrès dans l'industrie, qui pourrait se solder par une plus grande ouverture matérielle pour les joueurs, et d'apporter un peu plus de consoles mobiles avec des graphismes corrects. (source : NVIDIA)

Peut-être que nous aurons bientôt le droit à un mariage réussi