PlayStation 6 Orion, Xbox Magnus : les puces mystÃ¨res des futures consoles

Lancée en novembre 2020, avec un départ perturbé par les pénuries liées à la pandémie, la neuvième génération de consoles (PlayStation 5 et Xbox Series) a encore quelques belles années devant elle. Mais beaucoup parient sur l’arrivée de leurs successeures à l’horizon 2027 ou début 2028. Si bien des pixels s’afficheront sur des écrans d’ici là, les rumeurs vont bon train ces derniers jours ; beaucoup s’appuient sur plusieurs vidéos mises en ligne par Tom de Moore’s Law is Dead (nous nous bornerons à la plus récente ; libre à vous de faire un tour sur la chaîne). Pas mal de paramètres risquent encore d’évoluer, mais un point d’étape sur les dernières rumeurs permettra d’y voir plus clair — notamment dans le dédale des noms de code qui commencent à circuler.

Une PlayStation 6 accompagnée d’une vraie portable

Pour la PlayStation 6, Sony miserait sur un APU Orion (à ne pas confondre avec les CPU Qualcomm Oryon). Il intégrerait 8 cœurs Zen 6 (seulement ?) et entre 40 et 48 unités de calcul RDNA 5 pour des fréquences supérieures à 3 GHz. La puissance cible tournerait autour de 160 W, à comparer aux 232 W de la PS5 Pro et aux 180 W de la PS5. Côté mémoire, il est question d’un bus de 160 ou 192 bits, contre 256 bits pour la PS5 Pro. La GDDR7 à 32 Gbit/s offrirait malgré tout une bande passante estimée entre 640 et 768 Go/s, soit plus que les 576 Go/s de la PS5 Pro.

Côté performances, certains articles parlent déjà de rendu en rastérisation jusqu’à 3x supérieur à la PS5, et environ 2x au-dessus de la PS5 Pro. En ray tracing, les gains théoriques seraient encore plus impressionnants : entre 6 et 10 fois supérieurs, selon les progrès d’AMD. Prenez toutes ces estimations grandiloquentes avec de grosses pincettes. La seule certitude à ce stade, c'est qu'AMD et Sony collaborent pour plus d'IA — et qu'Intel n'équipera pas les prochaines consoles de salon !

Sinon, la rétrocompatibilité avec les jeux PS5 et PS4 serait maintenue. La production débuterait mi-2027, pour une sortie visée fin 2027 ou début 2028. Et selon certains prophètes, le prix de lancement resterait à 499 dollars.

Sony plancherait également sur une vraie console portable, et non une simple extension comme la PS Portal. Dotée d’un APU Canis gravé en 3 nm, elle intégrerait 4 cœurs Zen 6C et un GPU de 12 à 20 CU RDNA 5, cadencés entre 1,6 et 2,2 GHz, tout ça avec de la mémoire en LPDDR5X-7500 sur bus 128 bits. Le TDP serait de 15 W. Si les performances en rastérisation resteraient sous celles de la PS5, des gains sont attendus en ray tracing. La machine garantirait une rétrocompatibilité avec les jeux PS4/PS5 (du moins, avec les éditions numériques). Elle embarquerait un écran tactile, proposerait du retour haptique, prendrait en charge les cartes microSD et les SSD M.2. Cette portable débarquerait en même temps que la PS6, à un tarif là aussi estimé entre 400 et 500 dollars. À voir.

Xbox, ou une architecture modulaire pour plus d’appareils

Chez Microsoft, la prochaine génération miserait sur un APU nommé Magnus. Mais il ne se limiterait pas aux futures Xbox de salon. L’idée serait de créer une plateforme modulaire, commune à plusieurs appareils : mini-box de streaming, PC de salon, ou consoles plus classiques. L'objectif serait aussi de renouveler l’offre plus souvent, et ne plus s’en tenir à une console unique pendant des années. Magnus adopterait donc un design flexible, capable de s’adapter à différents formats, tout en conservant une base matérielle partagée. Les membres de DF en discutent dans la vidéo ci-dessous :

Concernant l’architecture, des cœurs Zen 6 / Zen 6C couplés à un GPU RDNA gravé en 3 nm ayant 70 CU ou plus vraisemblablement 68 CU sont envisagés. À titre de comparaison, la PS5 embarque 36 CU RDNA 2, la PS5 Pro 60 CU, la Xbox Series X 52 CU et la Series S 20 CU. Bien entendu, les gains de performance dépendront aussi des améliorations architecturales apportées par AMD.

Microsoft voudrait un lancement anticipé, antérieur à celui de la PS6. L’entreprise souhaiterait réitérer la stratégie de la Xbox 360, sortie en novembre 2005, soit un an avant la PS3. Avec 85,73 millions d’unités vendues (contre 87,4 millions pour la PS3 selon VGChartz), elle reste à ce jour la console Xbox la plus populaire. Bon, il n’est pas certain que le succès de la Xbox 360 ait tenu uniquement à son avance sur la PS3. Et encore moins que répéter la manœuvre deux décennies plus tard aboutisse au même résultat.