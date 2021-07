ASUS a étoffé son offre d'écran TUF Gaming avec la référence VG32AQL1A (encore un nom bien trouvé). Si l'on en croit les modèles listés sur son site, il s'agit donc du premier moniteur TUF Gaming de 32 pouces à ne pas être incurvé (youpi) et à proposer une dalle IPS, au lieu d'une matrice VA (youpi bis ?) sur toutes les autres références affichées. C'est également le premier TUF Gaming de sa classe a être officiellement certifié G-Sync Compatible, tous les modèles 32 pouces précédents se contentaient d'une certification FreeSync. En sus, l'écran profite aussi de la fonctionnalité ELMB Sync d'ASUS, contribuant à la réduction du flou de mouvement. En somme, le VG32AQL1A sera donc un poil plus polyvalent et cochera un peu plus de cases aux yeux des joueurs de chaque camp, en plus de proposer des caractéristiques un peu moins controversées, la dalle incurvée et la matrice VA n'étant de loin pas les spécifications favorites de tout le monde.

Toujours sobre, Le style aussi change un petit peu. Et toujours pas de RGB, qui reste une spécificité des écrans ROG.

Outre ces quelques détails, on retrouvera de grands classiques avec des valeurs quasi éternelles, tels qu'une dalle Fast-IPS QHD, un taux de rafraichissement élevé, un temps de réponse de 1 ms, une bien modeste certification DisplayHDR 400, et toujours les mêmes forces et faiblesses à l'affichage de ce type de matrice... Bref, des caractéristiques vues et revues, rien de neuf sous le soleil, ça stagne. Le reste est à découvrir dans le tableau ci-dessous. Le fabricant n'a pas encore annoncé de prix. TUF Gaming étant une marque « budget » par rapport à l'autre branche gaming d'ASUS, ROG, on peut supposer que le tarif restera relativement raisonnable vis-à-vis de la concurrence, ce qui pourrait en faire une bonne alternative pour un 32 pouces avec des caractéristiques décentes.