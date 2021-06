Le projet d'acquisition d'Arm par NVIDIA s'approche d'un point crucial, celui où les autorités de régulations doivent se prononcer et rendre leur décision pour la suite ou non de la démarche, à commencer du côté de l'Angleterre, mère-patrie d'Arm Holdings, où l'acquisition relève depuis plusieurs mois de la sécurité nationale. L'UK Competition and Markets Authority a jusqu'au 31 juillet pour préparer un rapport sur l'impact potentiel de l'achat d'Arm par l'américain NVIDIA et c'est avec ce rapport que le secrétaire de l'état britannique va devoir trancher !

Ailleurs dans le monde, la Commission européenne en Europe (si si) et la FTC aux USA, ainsi que la SAMR en Chine auront aussi toutes leur mot à dire. Néanmoins, on rappelle que NVIDIA n'a pas encore formellement déposé de demande d'accord ni en Europe ni aux États-Unis, et celle du côté de la Chine a été soumise plus tardivement qu'attendu, suggérant que l'ensemble du processus pourrait être plus long que prévu. Avec ceci, les pronostics ne sont pas vraiment en faveur d'un succès pour NVIDIA et l'opposition a jusqu'ici été assez forte, notamment parmi les autres grands joueurs de l'industrie du semiconducteur.

"The semiconductor industry will benefit from the combination of NVIDIA and @Arm. The combined open platform will enhance and accelerate delivery of critical computing technologies, including CPU, GPU and AI." — Rick Tsai, Chief Executive Officer, MediaTek

Mais surprise, à un peu plus d'un mois de l'échéance en Angleterre, voilà que NVIDIA a soudainement gagné une poignée d'alliés ! Si l'on en croit le Sunday Times britannique, les gros joueurs et licenciés Arm que sont Broadcom, MediaTek et Marvell ont tous trois récemment apporté publiquement et officiellement leur soutien au projet de NVIDIA, généralement par la voix de leur PDG respectif - fraîchement envoûté par Jensen ? Cela sous-entend aussi que ces entreprises ont très probablement rendu un avis positif en faveur de l'acquisition dans le cadre de l'enquête des autorités britanniques, dont l'une des taches est justement d'interroger les partis éventuellement concernés. C'est naturellement une très bonne nouvelle pour NVIDIA, alors que l'industrie semblait pour l'instant surtout réticente à l'idée de cette acquisition, à voir si cela pèsera réellement dans la balance... (Source : Sunday Times UK, Forbes)

