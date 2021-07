MAJ 19/07/2021 • En fin de compte, il s'avère que l'opération n'avait pas pour vocation à miner de la cryptomonnaie. Les 3800 PS4 proprement rangées sur leurs étagères constituaient en réalité une ferme de bot pour FIFA Ultimate Team (FUT), dont le travail était de créer et de faire monter en niveau des comptes dans le but de les vendre, et d'en tirer un (gros) bénéfice, bien sûr. Il parait que les prix élevés des jetons FUT et la faible probabilité d'obtenir un joueur de grande valeur via les packs FUT du jeu (un aspect assez controversé des derniers jeux FIFA) ont poussé beaucoup de joueurs à trouver leur bonheur d'une autre manière, créant ainsi une nouvelle demande ayant motivé l'émergence de ce type de fermes illégales, comme celle-ci, et n'hésitant pas à détourner de l'électricité. Et apparemment, ces installations peut-être très rentable, malgré le fait que ce type d'offre se fasse chasser depuis des années ! Pour le coup, ne faudrait-il pas aussi blâmer EA et le mode de jeu de FUT, qui ont (in)directement contribué à créer cette économie parallèle ?

Depuis l'avènement du minage de cryptomonnaies, on a pu voir passer toutes sortes d'appareils exploités pour ce genre d'activité, avec une efficacité forcément très variable. S'il n'est évidemment pas possible de tirer grand-chose d'un minage d'Ethereum sur une Game Boy ou un Commodore 64, hormis un proof of concept sympathique et rigolo, des centaines de laptops à base de RTX 30 s'en sortiront naturellement bien mieux.

Néanmoins, les consoles aussi n'ont pas échappé à cette attention particulière assez malvenue, et les fils de discussions ne manquent pas sur la toile s'interrogeant sur la faisabilité et l'efficacité du minage sur PS4 ou Xbox. Après tout, leur hardware n'a jamais été aussi proche de celui d'un PC et la Radeon qu'elles intègrent fut longtemps les chouchous des mineurs. Le hic avec les consoles, c'est que le système un peu plus fermé et contrôlé rend une telle installation autrement plus complexe et nécessite donc aussi une autre approche, et par conséquent plus de travail de développement, pour une rentabilité finalement par forcement exceptionnelle, à moins d'une électricité gratuite.

Justement, les opérateurs d'une ferme ukrainienne clandestine de minage avaient visiblement trouvé la parade pour exploiter la PS4 à des fins d'exploration de blocs d'une blockchain, 3800 unités pour être précis, joliment alignées, branchées en grappe et connectées à internet sur des étagères dans un vieil entrepôt. En leur compagnie se trouvaient aussi plus de 500 cartes graphiques et une cinquantaine de processeurs, mais ce sont bien les consoles de Sony qui sortent du lot, une telle exploitation à cette échelle étant a priori une première (connue).

En supposant que ce hardware fut bien exploité pour du minage comme l'affirme le SBU, on peut imaginer que la rentabilité ne fut tout de même pas bien exceptionnelle. Une PS4 a une bande passante de 176 Gb/s avec ses 8 Go de GDDR5 5,5 Gb/s, tandis qu'une version Pro s'approche des 217,6 Gb/s - à titre de comparaison, une RX 580, longtemps une favorite pour cette activité, affiche 256 Gb/s. Théoriquement, une PS4 Pro pourrait donc afficher des performances en minage relativement proches à une RX 580. Dans tous les cas, l'efficacité n'était a priori pas une problématique à résoudre, les fermiers ayant eut la perspicacité d'installer de faux compteurs et volaient ainsi l'électricité. Ils en auraient ainsi ponctionné l'équivalent de 150 000 à 217 000 euros de l'approvisionnement de la ville de Vinnytsia.

On ne sait pas combien de temps l'opération clandestine avait été en opération avant d'être démantelée par les autorités ukrainiennes. En tout cas, il s'agit à ce jour de la plus grosse prise du genre pour le Service de Sécurité d'Ukraine. L'étau continue donc à se resserrer un peu partout dans le monde sur le minage légal et inégal, mais ce n'en est pas encore la fin pour autant. À quand la découverte d'une ferme avec PS5 ? (Source : ssu.gov.ua, via Tom's)